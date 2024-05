Tři dny ve tmě, bez jídla, jen se svými myšlenkami. Pro někoho nepředstavitelné martyrium, pro nejlepšího českého bojovníka MMA Jiřího Procházku součást přípravy a také životní cesty. Pobyt ve tmě není pro bývalého šampiona organizace UFC nic nového, patří mezi jeho metody přípravy. „Už to zkoušel, je tam snad počtvrté, nebo popáté,“ přibližuje Procházkův trenér Martin Karaivanov.

Jiří Procházka se řídí zákonem Sparty | Video: se svolením Telly

Procházka, jenž pochází z Hostěradic na Znojemsku, strávil bez světla tři dny, uzavřený v malé maringotce. Tam se soustředí jen na sebe, na vlastní trénink. „Působí to na něj pozitivně, jde do hloubky. Je to kruté, ale ta tma a zavření se do tmy u něj fakt funguje,“ popisuje kouč českého samuraje.

Z Procházky se po úspěšném tažení UFC stala světoznámá sportovní celebrita, s čímž je spojený enormní tlak okolí. A takový způsob odříznutí se od okolního světa mu prospívá. „Když se máš držet nahoře a být ještě silná osobnost, vyžaduje to hodně sil. Někdy je potřeba se sám spojit se sebou. Je to forma meditace,“ vysvětluje Karaivanov.

Procházka terapii tmou podstupuje pravidelně. Spolupracuje se společností Tma léčí, která na svých stránkách nabízí svatyně na okraji vesničky Hodonín u Kunštátu. Zájemci tráví čas v maringotce o velikosti 8x3 metry, kde je sprchový kout s teplou vodou, umyvadlo, záchod a v oddělené místnosti pak ložnice s postelí a křeslem, meditační podsedák, podložka na cvičení jógy a protahování.

Procházka nedávno pro americké servery přiblížil, proč izolaci podstupuje. „Je to velmi užitečné. Jsem tam jen sám se sebou, nikým jiným. Jsem bez jídla, piju jen vodu. Zážitky bez jídla jsou totiž silnější, celkově všechny procesy v těle jsou silnější. Stejně tak mysl. Tři čtyři dny ale nejsou zas tak moc. Dělám to jen kvůli tomu, abych ještě lépe poznal, kým doopravdy jsem. Abych pak mohl upřímněji pracovat sám se sebou a posouval se zase o kus dál,“ líčil Procházka, k jehož dalším metodám patří například šlehání se kopřivami, což prospívá imunitě.

Terapii nebo léčbu tmou si může dopřát každý, existuji různé varianty pobytu. Některé internetové stránky nabízejí dobu od jednoho dne až do sedmi týdnů. Procházka zvolil tři dny, kdy je uzavřený ve tmě. „Potom jede k sobě na chajdu a vstřebává to,“ říká Karaivanov. Tento způsob meditace láká i jeho. „Přemýšlím, že bych do toho šel, ale prostě to chce, aby nazrál čas,“ sděluje brněnský kouč.

Po dubnovém vítězství nad Aleksandarem Rakičem už Procházka se svým týmem vyhlížejí další bitvu, na kterou se připravují. Nejvíc se skloňuje jeho odveta se současným šampionem polotěžké divize Alexem Pereirou z Brazílie, ale borce z Hostěradic na Znojemsku vyzývá například Američan Jamahal Hill. Ve hře jsou i další možnosti. „Něco máme, zápas se chystá, ale nic bližšího nemohu sdělit,“ reaguje Karaivanov.