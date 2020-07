Český bojovník po návratu z Abú Zabí rozdával úsměvy. „Byla to spontánní rvačka, spontánní hra, na kterou jsme sami sázeli a vyplatilo se to,“ hodnotil na tiskové konferenci výhru nad Švýcarem Volkanem Oezdemirem, kterého knokautoval po 49 sekundách druhého kola.

„Umím snášet rány, takže to bylo dobré," zmínil muž, jenž si díky jednomu představení vydělal více než 3,5 milionů korun.

I tím si sedmadvacetiletý šampion japonské organizace Rizin zvyká na slavnou scénu UFC. „Potěší mě vždycky zprávy od těch, od kterých ani nečekám, že by to sledovali. Mám radost, že se to k nim dostane a zasahuje to široký okruh lidí,“ řekl Procházka.