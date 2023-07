Slaví další triumf. Jeho medailový stroj vykouzlil z divoké vody další zlato. Ano, Jiří Prskavec je opět nejlepším kajakářem Evropy. Povedlo se mu to už po šesté. Na Evropských hrách v Krakově třicetiletý závodník obhájil loňský triumf a zároveň zajistil pro Česko účastnické místo na OH 2024 v Paříži. Tereza Fišerová jiří prskavec mistr evropy tereza fišerová me krakovvybojovala bronzovou medaili.

Jiří Prskavec zaokrouhlil počet evropských titulů na půltucet | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Sedmé místo ve finále obsadil jednadvacetiletý Jakub Krejčí, úřadující mistr světa Vít Přindiš po 18. místě v semifinále do bojů o medaile nezasáhl. Prvně jmenovaný zažíval premiéru na šampionátu dospělých a v semifinále byl druhý za Jiřím Prskavcem.

Otec dvou synů získal pro českou výpravu na Evropských hrách šesté zlato. Zopakoval titul z Liptovského Mikuláše, šampionem se stal i v letech 2020, 2016, 2014 a 2013, kdy triumfoval rovněž v Krakově.

Vyhovovala mu fyzicky náročná trať a po čisté jízdě porazil Dougouta o 1,39 sekundy. „Hlavně když v závěru jsou nějaká silová místa, kdy už ostatní nemůžou, tak já v tu chvíli dělám, co mám, a doháním ztrátu z horních částí tratě. Jsem hrozně spokojený s tím, jak jsem tady jezdil. Bylo jasné, že to bude pekelně vyrovnané a že tam člověk musí udělat opravdu úplně maximum a musí někde zariskovat. Já jsem si to dovolil a myslím, že tím jsem vyhrál,“ řekl Prskavec ČTK.

Šestý evropský titul pro něj měl zvláštní význam, jelikož se jednalo o zlato z Evropských her, kde měl vodní slalom premiéru. „Tím, že tu máme i olympijskou nominaci, tak je to rozhodně hodně velký závod. Myslím, že všichni tady cítíme, že je to něco víc, že to není standardní Evropa,“ vykládal.

Sen o bronzu se vyplnil

Pětadvacetiletá Tereza Fišerová získala první kajakářskou medaili na velké seniorské akci a na Evropských hrách po zlatu z hlídek na kánoi a stříbru z týmového závodu na kajaku zkompletovala sbírku. Ve finále byla jako jedinou Češkou, v semifinále skončily Antonie Galušková třináctá a Amálie Hilgertová pětadvacátá.

„Dneska ráno jsem se probudila a dělala si srandu, že mi bronzová ještě chybí, že bych ji tam mohla dát. Ale upřímně, to byl opravdu takový vzdálený sen,“ pravila s úsměvem.

