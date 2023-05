Je to hodně neobvyklá situace. V tradičně vypjatých nominačních soubojích vodních slalomářů se povedl majstrštyk Jiřímu Prskavcovi. V kajaku (podobně jako Vít Přindiš) nemusel vzhledem k loňským výsledkům bojovat o místo v reprezentaci, ale olympijský vítěz z Tokia dotáhl k dokonalosti své účinkování na singlu.

Jiří Prskavec | Foto: Ivana Roháčková

Původně mělo sloužit hlavně k získání poznatků, které by mohl Jiří Prskavec zúročit ve své hlavní disciplíně, ale nakonec se dostal do reprezentace i na kánoi. V neděli v pražské Troji vyhrál ve čtvrtém nominačním podniku obě disciplíny.

Slalomářům už v letošní sezoně půjde o Paříž. Hradilek chce zpět do reprezentace

„Líp se mi jel rozhodně singl. Tam jsem ještě mohl, zatímco na kajaku jsem to tlačil od dvou třetin do cíle. Cílová rovinka už brutálně bolela. Byl to vlastně pocit, jaký jsem dlouho nezažil, protože fyzicky s tím většinou nemám problém,“ uvedl Prskavec pro web kanoe.cz.

„Upřímně řečeno, pořád mi to přijde jako velká haluz,“ kroutil nevěřícně hlavou závodník, a nově i reprezentant v kategorii C1. „Ale už teď vím, že se na závody moc těším a mám velkou radost z toho, co se mi povedlo,“ poznamenal otec dvou synů. S ním si reprezentační dres zajistili Lukáš Rohan a Václav Chaloupka.

Singlíři: něco neskutečného a neuvěřitelného

„Co udělal Jířa za rok a půl na singlu, to je něco neskutečného. Moc se těším, až spolu budeme jezdit na mezinárodních závodech. Ale chci ho porážet,“ pravil s úsměvem stříbrný olympijský medailista Rohan.

Chloupka prohlásil, že je neuvěřitelný. „Klobouk dolů. Je dobře, že tam Jířa je. Náš sport to zase posouvá o kus dál a přináší nové pojetí. Z toho si nejen my s Lukášem můžeme něco vzít,“ zhodnotil mistr světa z roku 2021 nového reprezentačního kolegu.

Petr Fuksa na „vojnu“ vzpomíná rád. Konzervy mu ale nechutnaly

Prskavec v neděli přidal i vítězství v kajaku. Na stupních vítězů ho doplnil druhý Vavřinec Hradilek a třetí Jakub Krejčí, jenž se tak posunul mezi elitu. V celkovém pořadí bral Hradilek těsné čtvrté místo.

„Všechny jízdy byly dobré, bohužel tam byla v prvním závodě jedna osudová. To vlastně nakonec rozhodlo. Je to škoda. Ale opravdu to Kubovi ze srdce přeju. Je to mladý kluk, dává tomu všechno,“ chválil stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 nováčka v reprezentaci.

Fišerová měla dvojí jistotu už v sobotu

Krejčí si nominaci zajistil už v sobotu. „Pořád ty pocity vstřebávám, nějak tomu nemohu uvěřit,“ líčil při hodnocení životního úspěchu. „Toužil jsem po tom strašně moc. Možná jsem byl víc nervózní než je zdrávo, ale vyšlo to,“ liboval si jedenadvacetiletý talent.

Zazářila i Tereza Fišerová. U ní není kombinace C1 a K1 nic neobvyklého. „Je to úžasné. Necítila jsem až takovou formu, ale je vidět, že mě stresové situace dokážou vybičovat k lepším výkonům,“ sdělila v nahrávce pro média. „O tom, že budu mít jistotu nominace už po třech závodech, se mi ani nesnilo,“ smála se obojživelnice.