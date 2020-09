„To nemůžu říct. Na tenhle týden jsem se ohromně těšil. Hlavně na závodníky z cizích zemí a na to, že si po dlouhé době konečně zazávodíme. To se mě drželo po celou dobu, jsem rád, že jsem ve finále předvedl nejlepší jízdu,“ prohlásil nejlepší český závodník, nyní již čtyřnásobný mistr Evropy v K1.

Do areálu nemohli fanoušci, povolena byla jen tisícovka včetně vás závodníků. Vnímal jste atmosféru stejně jako dřív, nebo byla kulisa obvyklá odlišná?

Bylo to moc pěkné. Nebyl to takový dav jako normálně, ale o to víc se fanoušci snažili a tlačili nás do cíle. Moc nám to pomohlo hlavně v posledních částech trati.

Byla vaše finálová jízda na hraně rizika?

Riskoval jsem a na to, jak mi nevyšel vršek trati, dokázal jsem to pěkně dohnat. A hlavně, mistru Evropy z Troje v roce 2018 Peterovi Kauzerovi ze Slovinska jsem na startu říkal: ty přece nemůžeš v Praze podruhé vyhrát, to bys nás tady zesměšnil. (smál se) On mi odpověděl: tak to se chlapečku budeš muset snažit… Když jsem dojel do cíle a viděl, že on byl vedoucí závodník přede mnou, tak jsem se na něj tak usmál. Oba jsme věděli, jak se věci mají. To byl takový hezký moment.

Nějaká jména ze špičky kvůli obavám covidové nákazy v Praze chyběla. Myslíte, že má vaše zlatá medaile stejnou hodnotu jako předchozí tři?

V kategorii kajakářů ze špičky chyběli dva možná tři lidi. Opravdu minimum. Všichni směřovali přípravu sem, a že mi to vyšlo v nabité konkurenci, je to o to cennější. Beru tenhle titul stejně jako ty předchozí.

Sezonu jste ME ukončil. Co vás v nejbližších době čeká?

Musím kvůli úpravě našeho baráčku objednat dvě tatrovky štěrku. Kdybyste měli nějaký kontakt v okolí Brandýsa, tak si ho vezmu. (smál se) Pak musím stáhnout pár kamarádů vodáků na brigádu a se strejdou uděláme terasu. To bude můj projekt během lázeňského pobytu. Nevydržím, abych se nehýbal, takže budu mít brigádku. Při tom si ale odpočinu od vody. Tělo jsem už za sezonu natahoval dost. Musí si odpočinout, aby mohlo být ještě lepší.