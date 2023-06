Tím nápadem hodně udivuje. Kajakáři Jiřímu Prskavcovi už nestačila jedna kategorie, v níž do svých třiceti vyhrál vše možné, ale pokouší se uspět v singlkánoi. To není výjimečné mezi ženami, které jsou schopné sbírat úspěchy na dvou lodích, ale u mužů to obvyklé není.

Jiří Prskavec se pokouší prosadit mezi singlíři | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Před týdnem byl Jiří Prskavec na singlu při prvním dílu světového poháru v Augsburgu třetí. V pražské odvetě dojel tento víkend devátý. Krátce předtím ale vyhrál semifinále a o den dřív ovládl kajak. Program má díky startům ve dvou disciplínách nabitý. „Šest jízd za tři dny se dá zvládnout. Získal jsem cenné zkušenosti a celý víkend si užíval,“ usmíval se.

Jak se ohlížíte za dvěma dosavadními starty na singlu?

Na singlu je to trošku náhoda, když mi to sedne. Aspoň si to myslím. Nejsem schopný ideální jízdu zopakovat. Nesjedu sedmkrát z deseti. Míra úspěšnosti je menší. Tak to musím vnímat. V mezinárodní konkurenci jsem jel v Troji a před tím v Augsburgu, kde je specifická trať. Kromě toho mi tamní branky hodně vyhovovaly, že se dá přehodit pádlo.

Cítíte, že se stáváte členem singlířské špičky?

Fyzicky jsem v pohodě, ale mentálně je to hodně těžký. Nepředbíhal bych. V prognózách bych byl raději opatrný. Na druhou stranu jsem rád, že jsem se singlířům přiblížil a že jsem je smázl v semifinále.

Máte signály, jak se na vaše jízdy tváří?

Po semifinále jsem si, řekl, že to je hustý… Ale celkově si myslím, že je to zcela pozitivní a že mi soupeři vlastně fandí, protože to jezdím jinak. Co se týká psychiky, tak rozdíl mezi oběma kategoriemi není moc velký. Nervozitu cítím podobně.

Jak vás v singlu hnali fanoušci?

Skvěle jsem si závod užil. Semifinále bylo jako sen, začátek finále byl taky dobrý. Malinko se omlouvám všem, kteří mi fandili až do konce, že to nebylo lepší. Za to jím patří obrovský dík. (usmíval se) Třeba se to povede příště.

Bylo v siglířském finále kromě těžké trati něco, co vás limitovalo?

Nebudu se na to vymlouvat, ale uvolnil se mi jeden popruh a bál jsem se zatlačit. Stalo se mi to už asi dvakrát při nominacích závodech. Jak víc seknu a zatlačím do kurtu velkou silou, tak popruh povolí. Je to na sucháč, trošku popojede a je to trochu nepříjemné.

V pátek jste říkal, že po vítězství v kajaku hodíte všechno, co bylo za hlavu, a budete myslet jako kanoista. Jak to dopadlo?

No nic moc, vůbec se mi to nepovedlo. Když jsme doma uspali kluky, kochal jsem se vítěznou jízdou v kajaku. A nebylo to jednou, ale snad desetkrát. Usínal jsem spokojeně.

Zdálo se vám kajaku nebo kánoi?

Spal jsem jako dřevo, takže ani nevím, o čem se mi zdálo. Možná je to tak nejlepší. (smál se)

Není přece jen příliš náročné jezdit dvě disciplíny?

V pátek, kdy se ráno v devět jela kvalifikace na singlu a odpoledne závěr kajakářského programu, jsem musel vstávat už v šest. To bylo docela krutý. Ale zase jsem mohl posnídat s naším mladším synem Marečkem, což se mi obvykle nepodaří. On z toho měl radost.

Jak jste pak vyřešil sedmihodinovou pauzu v programu?

Odjel jsem k rodičům. Bydlí od kanálu necelou čtvrthodinku. Strávil jsem tam čtyři hodiny a odpočíval. Mamka mi přivezla oběd, pustil jsem si něco televizi a pak poslouchal audioknížku, abych mohl zavřít oči. Snažil jsem si vyčistit hlavu.

Vyhrál jste už řadu šampionátů a velkých závodů. Neomrzí se to za roky?

Tohle se mi určitě neomrzí… (usmívá se)