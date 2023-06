Vodní slalomáři Jiří Prskavec s Vítem Přindišem obsadili na Světovém poháru v Tacenu první dvě místa v závodě kajakářů a zopakovali výsledek z Prahy. Prskavec zvítězil o čtyři a půl sekundy, připsal si druhé letošní prvenství v seriálu a po třech závodech průběžně vede.

Jiří Prskavec | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec projel trať ve slovinském středisku čistě a měl i nejrychlejší čas. Jako jediný závodník dokázal stlačit čas pod 86 vteřin.

„Jsem moc spokojený. Ve čtvrté bráně bylo riskantní rozhodnutí jet napřímo, tam jsem na to byl asi dost nízko, ale vyslal jsem to tam, vyšla mi vlna a na základě toho mě to krásně vyvezlo do protivody. A pak to vycházelo až do cíle. Mám strašnou radost, podruhé za sebou se mi podařilo v Tacenu zvítězit a to se strašně cení,“ radoval se Prskavec.

Vítěz semifinále Vít Přindiš hned v úvodu chyboval, ale původní padesátisekundovou penalizaci z první branky mu rozhodčí po dojetí zrušili. Úřadující mistr světa se tak posunul hned za Prskavce.

„Když jsem viděl v cíli padesátku, tak jsem byl smutný, ale naštěstí ji dali pryč. Tušil jsem, že v té bráně mám celou hlavu, nebyl jsem si úplně jistý lodí, ale rozhodčí to zkoumají ze spousty úhlů, takže jim věřím a dopadlo to v můj prospěch,“ ulevilo se stříbrnému kajakáři.

Prskavec průběžně vede

Zatímco Prskavec v Tacenu zopakoval loňské prvenství, Přindiš se ve Slovinsku dostal na stupně vítězů v SP poprvé v kariéře. Celkovým osmým triumfem v seriálu se Prskavec na Přindiše dotáhl.

Oba si polepšili i v průběžném hodnocení SP - Prskavec po třech závodech vede, Přindiš je třetí. Mezi oběma Čechy je Ital Giovanni De Gennaro, který dojel šestý.

Veronika Vojtová si oproti semifinále o dvě příčky polepšila a skončila osmá. Vyhrála hvězdná Australanka Jessica Foxová, jež si spravila chuť po pátečním nevydařeném finále na kanoi.

SP ve vodním slalomu v Tacenu:K1:

Muži: 1. Prskavec 85,02 (0 tr. sekund), 2. Přindiš (oba ČR) -4,44 (2), 3. Oschmautz (Rak.) -5,03 (0), …v semifinále 30. Krejčí (ČR).



Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Prskavec 163, 2. De Gennaro (It.) 152, 3. Přindiš 144, …8. Krejčí 98.



Ženy: 1. J. Foxová (Austr.) 96,22 (0), 2. Usová (Ukr.) -2,69 (0), 3. Liliková (Něm.) -2,70 (0), …8. Vojtová -8,22 (0), v semifinále 25. M. Satková (obě ČR).



Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Liliková 141, 2. J. Foxová 133, 3. Zwoliňská (Pol.) 132, …10. Fišerová 80, 11. Hilgertová 77, 24. A. Galušková 43, 29. Vojtová 38, 46. M. Satková 15, 79. Nesnídalová (všechny ČR) 2.