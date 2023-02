„Po pěti nedělích, kdy jsem nebyl na vodě a trénoval hlavně na běžkách, je to takový malý zázrak,“ vzkázal v nahrávce pro média olympijský vítěz. „Byl jsem příjemně překvapený, protože jsem po týdenním pádlování nevěděl, co čekat. Na kajaku se mi podařilo zajet super finále a celkově to bylo stabilní.“