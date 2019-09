Jak se vám líbil zápas?

Líbil. Dokonce bych řekl, že se mi zápas líbil hodně.

Je prohra o dvacet jedna bodů pro vás přijatelná?

Kdo by nebyl spokojený. Přiznám se, že jsem měl před zápasem obavy, aby nás nepotkal nějaký výbuch. Jak herní, tak výsledkový. Ani jedno nebylo a z toho mám velkou radost.

Pomohl národnímu týmu nadějný úvod?

První dvě minutky se kluci na hřišti rozkoukávali, ale pak hráli fakt dobře. S výjimkou několika hluchých střeleckých míst, ale těch se v takovýchto zápasech dá těžko vyvarovat. Podle mě to vůbec nebylo o výsledku, ale o energii, se kterou do turnaje vstoupíme. A o sebevědomí, se kterým naopak ze zápasu odejdeme. Což je podstatné pro další dva zápasy ve skupině.

Co si z utkání proti USA mohou vaši bývalí spoluhráči odnést?

Dokázali místy držet krok s vysokým favoritem. Na druhou stranu, když soupeř chtěl, tak si dokázali vytvořit střeleckou pozici. Ačkoliv jsou kluci zvyklí hrát evropské poháry nebo zažili vrcholné akce, tak tohle byl basketbal v nejlepším podání. O další rychlostní stupeň víc. O další stupeň agresivity. O další stupeň provádění individuálních činností. Já osobně bych to bral jako impulz do další práce. Aby si kluci zvýšili měřítko, se kterým se mohou poměřovat.

Jak se vám dívalo na skóre 11:7 pro Českou republiku?

Jo, to byl pěkný pohled na světelnou tabuli, když jsme vedli. Mně však bylo dobře z našeho výkonu po celou dobu zápasu. Tyhle úvodní minuty se ale musí brát s rezervou. Ve své kariéře jsem zažil hodně zápasů, kdy outsider trápil favorita v prvních minutách. Z perspektivy hráče jsem to nikdy nepřeceňoval. Basketbal je dynamická hra, kdy za minutu je všechno jinak…

Jak hodnotíte výkon Tomáše Satoranského. Zdálo se, jako by bral bitvu z Američany hodně osobně.

Nejenom Saty. Třeba takový Páťa Auda se rval neskutečně. Viděl jsem ho zblízka z komentátorského stanoviště, a ten v blízkosti koše schytal hodně ran. Ondra Balvín hrál také velmi dobře, nicméně měl slabší momenty při některých situacích obrany pick and roll, kdy tam proti němu najížděli. A mohl bych pokračovat. Jarda Bohačík byl v prvním poločase trochu v útlumu, ale ve druhém se jeho hra obrovsky zvedla.

Co byste pověděl na adresu Američanů?

Jestli budou hrát jako proti nám, tak mistři světa nebudou. To je jediné, co bych k tomu řekl.

Může stačit výkon vašich nástupců na Japonsko a na Turecko?

Určitě. Pokud ho přeneseme do obou utkání, může stačit. Ale jednodušší je jít do utkání, že nemáte co ztratit. Kdežto teď již budeme muset. Výsledek proti USA se dá pro nás považovat za úspěch, nicméně šampionát pro nás začíná až teď…