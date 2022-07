Vingegaard svrhnul Pogačara. Neuvěřitelné. To mi nikdo nevezme, řekl král Tour

S kolem se ale mladý Jonas kamarádil už od malička, sloužilo mu totiž jako dopravní prostředek do školy. Definitivní zlom a počátek lásky k cyklistice ale začal ve chvíli, kdy ho jeho otec vzal na jednu z etap Závodu kolem Dánska.

Z továrny rovnou na kolo

Pro aktuálně pětadvacetiletého rodáka z Hillerslev se otevřel úplně nový svět, Vingegaard se rozhodl obětovat cyklistice vše. Profesionální kariéra odstartovala v roce 2016 v dánském kontinentálním týmu ColoQuick Cult, do té doby sbíral 175 centimetrů vysoký Dán zkušenosti v závodech do 23 let. V té době ale pro Vingegaarda přišlo zásadní rozhodnutí.

Cyklistika ho totiž naplno neuživila, on si ale dobře byl vědom svého potenciálu. Vingegaard tak musel přistoupit na to, že bude pracovat na poloviční úvazek v továrně na zpracovávání ryb od šesti ráno, po konci šichty vzal zpravidla kolo a trénoval na další závody. „Firma nakoupila ulovené ryby a my jsme je museli vyčistit, rozřezat a nachystat k prodeji. Já jsem je neřezal, jen jsem je čistil a dával do ledu k dalšímu zpracování,“ zavzpomínal Dán na svoji práci, kterou dělal mimochodem ještě před čtyřmi roky.

Doping? Tohle je otázka na h...o, zuřil nezničitelný Belgičan Wout van Aert

Jeden z klíčových momentů letošní Tour přišel v 18. etapě – jeho úhlavní rival Tadej Pogačar totiž spadl, místo úprku na něj ale Dán sportovně počkal, aby mu poté uprchl a připsal si asi rozhodující náskok v celkovém pořadí.

Pro Vingegaarda měla letošní Tour de France i pěknou symboliku, začínala totiž v Kodani. „Už start Tour v Dánsku byl pro mě jedním z nejkrásnějších zážitků v životě. Byla to úžasná cesta: měli jsme plán a drželi jsme se ho na 100 procent. Chci slavit a odpočívat, ale také chci více než jen jedno vítězství na Tour,“ dodal vítěz v cíli poslední 21. etapy.