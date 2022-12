Vingegaard svrhnul Pogačara. Neuvěřitelné. To mi nikdo nevezme, řekl král Tour

„Má to výhody i nevýhody,“ zauvažoval Vingegaard s tím, že plusy převládají. „Být jediným lídrem může být jednodušší. Nemusím se soustředit na nikoho jiného, jen na sebe. Letos jsem musel myslet nad rozdělením rolí a posoudit, co je pro nás oba nejlepší. Teď už můžu myslet jen na sebe,“ svěřil se Dán pro Ekstra Bladet.

„Bez Rogliče to bude úplně jiné. Je to fantastický jezdec. Myslím si, že je tak dobrý, že byste mu měli dát šanci v závodech, které chce. A chce jet Giro d'Italia. Bylo by tedy divné nutit ho jet Tour,“ řekl Vingegaard, který moc dobře ví, že pomoc olympijského vítěz v časovce jako dvorního domestika by se mu šikla.

Obhajoba jako jasný cíl

Na obhajobu prvenství na Tour de France ale nebude Dán sám. Jumbo-Visma disponuje nejlepším týmem současnosti a tým místo Rogliče bude mát Vingegaard koem sebe Seppa Kussa, Stevena Kruijswijka a hlavně Wouta van Aerta.

„Přišli jsme na to, jak Pogačara porazit. Známe jeho silné stránky a oblasti, ve kterých ho Jonas převyšuje. Věříme, že s Jonasem můžeme opět usilovat o žlutý dres,“ vzkázal před noou sezono hlavní sportovní ředitel Jumbo-Visma Merijn Zeeman.