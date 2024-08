„Ve finále jsme udělali pár chyb, ale trénovali jsme na to jen týden. Takže to je něco úžasného. Panuje spokojenost,“ říkal dvoumetrový obr.

„Jsem nadšená, že první medaili mohu sdílet společně s Josefem. Prioritou této sezony byla olympiáda. Na mixovýho debla jsme se po návratu z Paříže soustředili fakt chvíli,“ doplnila jeho snoubenka.

Na MS mají oba ještě další program, ale tím společným a důležitým bude nejspíš jarní sňatek. „Pěkně jsme si to medailí posichrovali. Je to hezký krok do manželství,“ prohlásil olympijský vítěz z Paříže.