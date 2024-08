Jak se vám v deblkajaku podařilo sehrát? J: Na vodu jsme vyjeli víckrát, aby naše vystoupení mělo nějakou úroveň. Před olympiádou na to vzhledem k našim sólo disciplínám nebyl prostor. A: Nemáme z minulosti srovnání s jinými posádkami ani s nějakým obdobným závodem. Deblkajak mix je pro nás novinka. Jednou jsem ho jela na dvoustovce, teď nás čeká pět set metrů. Musím říct, že se mi za Pepou jede výborně. Snad to dokážeme prodat.

Spolu jezdíte například Krumlovský vodácký maraton. To není možné srovnávat?

J: Nejde to. Hlavně kvůli tomu, že Anežka jako bývalá sjezdařka umí mnohem líp než já číst vodu. Proto sedí vepředu.

A: Teď sedíme obráceně a přes Pepu nic nevidím, jen jeho záda. (směje se)

Konečně se pořádně vyspí

Může se vám nová zkušenost z Uzbekistánu hodit k dalším startům na deblkajaku?

J: Mix není olympijská disciplína, a protože se jedněch závodech se nedá kombinovat víc než dvě disciplíny, tak upřednostňuje kilometr a pětistovku. Přidat k tomu deblkajak, tak to by asi utrpěly všechny tratě.

A: Já to mám podobné. Vedle singlu jezdím i ve čtyřkajaku, a tohle je něco navíc. Hodí se to zkusit to právě na šampionátu v neolympijských disciplínách.

Těšíte se tam i proto, že vás posledních dnech na každém kroku pronásledují novináři a v uzbekistánském Samarkandu budete mít v tomto ohledu klid?

J: Těším se, že konečně pořádně vyspím… (směje se) Denně mám od rána nějakou akci, a do večera všude možné poletuju. Jsou v tom i setkání s kamarády, ale také jsme si našli chvíli na nohejbal. Strašně jsem těšil, protože jsme na něj vzhledem k možnému zranění museli celou sezonu zapomenout. Postavil jsem tým se sestrou a snoubenkou a šlo nám to bezvadně. Musí se však vzít v úvahu, že svůj sport děláme rukama, a tak nám nohama pochopitelně tolik nejde…

A: Naštěstí jsme to zvládli bez úhony. Víceméně šlo o přátelský mač. Nic vyhroceného se nekonalo, ale to by v mém případě ani nebylo možné, protože pádlování mi jde o trochu líp než kopání do míče. (smála se)

Do Paříže připlula po Seině na kajacích Anežčina rodina na počest obdobné cesty všestranného sportovce Emericha Ratha před sto lety. Jak jste neobvyklý čin vnímali?

A: To že se plánuje plavba do Paříže jsem věděla ještě dřív, než jsem na olympiádu kvalifikovala. Nápad původně se mnou nesouvisel. Šlo o připomenutí Emericha Ratha, i když tatínek věřil, že se kvalifikuji, jenže já tak optimistická nebyla. Myslela jsem i na to, že kdyby to nevyšlo, tak bych se k rodině připojila a do Paříže pádlovala. Přišlo mi to jako krásná myšlenka a propojení profesionálního sportu s tím, co je bližší veřejnosti.

J: Jsem rád, že jsem se do Paříže dostal jako závodník. Jinak bych takovou nabídku mohl těžko odmítnout. Vítězství na olympijském kilometru mě stál hodně sil, ale těžko si dokážu představit, že bych dokázal zvládnout takovou dřinu – každý den pádlovat šedesát kilometrů, spát pod stanem, bojovat s mračny komárů, hladovět a žíznit. Paloudovi předvedli větší výkon, než bylo potřeba na zisk zlaté medaile.

Nechme Paříž Paříží. Prozraďte, jak vypadalo v začátcích vašeho vztahu soužití dívky z vodácké rodiny z Českého Krumlova a Pražáka, úspěšného profesionálního kajakáře, jehož maminka je známá jazzová zpěvačka a otec sochař?

A: Nejsem úplně z vodácké rodiny, ale od dětství jsme jezdili turisticky. Se závodním pádlováním jsem začala až já a mladší sourozenci mě v tom následovali. Kolem loděnice se začal motat i náš taťka. Chodil s námi na vodu, vozil nás na závody, stále víc se do dění zapojoval až se stal předsedou krumlovského oddílu… S Pepou jsme si očividně sedli, a to i díky tomu, že si každý ze svého předchozího života neseme hodně podobné nastavení. Díky tomu jsme asi spolu. (usmála se)

J: Je to tak… Anežka to řekla moc hezky. Jsem si sice z Prahy, ale část dětství jsem trávil na chalupě v jižních Čechách. Pohyboval jsem se v přírodě, a to máme s Anežkou podobné. Chodíme rádi na houby a naučila se rybařit. Baví ji to. Hodně se spolu nasmějeme a vytváříme dobrou náladu. Soužití je fakt hezký.

Před olympiádou se probíralo vaše zasnoubení. Nenapadlo vás uspořádat svatbu krátce po skončení olympijských her v Paříži, což v minulosti jeden slavný český pár učinil v Mexiko City?

J: To ne. Mít svatební obřad na olympiádě může být krásné, ale my chceme, aby takový důležitý krok do života proběhl jen se dvěma hlavními herci. Nic dalšího – včetně olympijských her – k tomu nepotřebujeme.

Máte o sňatku už určitou představu?

A: Zatím jsme se svatbě vůbec nevěnovali a nic neplánovali. Nic netajíme, protože ještě nic nevíme.

J: Na plánování akcí souvisejících se svatbou se těšíme. V tom je největší expert moje sestra Magdalena. Když plánovala svou svatbu, tak kvůli tomu probíhaly jednou týdně porady. Myslím, že o naší budoucí svatbě má víc informací než my… (usmál se)

Svatební cesta? Paříž to nebude

Možná toho o své svatbě ještě moc nevíte, ale třeba už máte jasno, kam byste se rádi vypravili na svatební cestu?

J: Paříž to nebude. Byli jsme tam na výletě před závody už loni. Po sezoně se chystáme na Havaj. V lednu bychom měli vycestovat na soustředění do tepla – tedy pokud dobře vyjde zkouškové období. Takže ani svatební cestu neřešíme.

Anežka získala na Stavební fakultě ČVUT titul inženýr architektury a pokračuje v doktorandském studiu. Josef je na chemicko-technologické fakultě ČZU. Jak vám zapadá škola do sportovního života?

J: Letos jsem se věnoval hlavně sportu, ale loni jsem se učil mezi tréninky. Večer to už je vzhledem k únavě po celém dnu těžký. Hodně jsem se učil, když jsem jezdil na ryby. Po cestě tam jsem si pustil jedenapůlhodinovou přednášku. U řeky jsem si o tom popřemýšlel a po cestě zpátky jsem si pustil další hodinu a půl. Tímto způsobem jsem zvládal tři hodiny a pomalu jsem o tom nevěděl.

A: Učila jsem se, jak to šlo… Mezi tréninky, po nich, ale když se toho hodně nakumulovala, byla jsem schopná vstát kvůli učení v pět nebo šest ráno.

J: Ono je otázkou, kdo z nás dřív dostuduje. Jestli bude mít Anežka doktorát nebo já bakaláře.

Když Josef v Paříži ovládl finále K1, prohlásila jste, že už dlouho víte, že je nejlepší mužem na světě a teď to ukázal celému světu. Co na něm nejvíc obdivujete?

A: (směje se) Není to jedna konkrétní vlastnost. Pepa je hodně komplexní osobnost, která v sobě skýtá jednak strašně moc kladných vlastností, a pak i něco ze zlobivé dětské duše. Kvůli tomu je milé s ním trávit každý den.

Co se nejvíc oceňujete na své snoubence?

J: Úsměv a oči ukazují Anežčinu srdečnost jako na dlani. S takovým člověkem je nádherné žít. Má hrozně krásnou duši.

Mohli byste také říct, co vám na partnerovi tak úplně nesedí?

J: Anežce se nelíbí, že jsem občas bordelář…

A: … to jsem právě chtěla říct. Úklid rozhodně není Josefovou silnou stránkou. Spíš naopak. (směje se)

J: Já proti Anežce nemám nic. Je dokonalá. Tedy akorát – když po mně uklízí – tak já pak ty věci nejsem schopný najít. (směje se)

Od Národní sportovní agentury dostanete za zlatou medaili 2,4 milionu korun. Už víte, jak s penězi naložíte?

J: Bude to určitě investice pro naší budoucnost. Je možné, že budeme chtít stavět.

Ve vašem případě by se kvůli rybaření nabízel domek někde u rybníka?

A: To ani ne. Pepa má nejraději muškaření, takže spíš u nějaké tekoucí vody