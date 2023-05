Sice se mu voda na kanálu v Segedínu moc nepozdává, ale v Mekce rychlostní kanoistiky už dosáhl několika úspěchů, takže z tohoto pohledu čerstvě třicetiletý kajakář Josef Dostál nadcházející úvodní zastávku Světového poháru příliš neřeší.

Josef Dostál a Anežka Paloudová | Foto: CPA

„Nesedí mi tamní bahnitá voda. Moc to na ní neumím, ale navzdory tomu jsem se tam stal vicemistrem světa a ze Světových pohárů přivezl nějaké medaile,“ říkal před odjezdem držitel čtyř olympijských medailí, jehož v Maďarsku čeká vystoupení na singlu na 1000 metrů a deblkajak na poloviční trati s Jakubem Zavřelem.

S čím do Segedínu odjíždíte?

Na závody se těším, kanoistika mě pod vedením trenéra Davídka baví. Chci uspět na singlu, debl bude naše první mezinárodní měření. Může se stát, že vypadneme v rozjížďce, ale doufám, že se to nestane.

Na deblu jste změnil parťáka. V čem je rozdíl?

Kuba Zavřel je na rozdíl od Radka Šloufa mnohem víc upovídaný. Je schopný mluvit do posledních chvíle před úsekem… (usmívá se) Jinak si docela rozumíme. Jsme oba matematicky zaměřeni, takže nacházíme i jiná témata, než je pádlování.

Jak jste si sedli na kajaku?

Kuba je dobrý háček, takže sedím vzadu. Jsme tak trochu světovou raritou. Dohromady bez lodě vážíme nějakých 210 kilo, což je opravdu hodně. Některé posádky mají o půl metráku míň.

Povede se vám s přítelkyní Anežkou Paloudovou zajet si v této sezoně na velkých závodech ve smíšené kategorii?

Asi na to nebude prostor. Na velkých akcích mix koliduje s programem olympijských disciplín, a tak se obávám, že na to nedojde. Jedině až po sezoně na nějakém menším závodě.

Máte před sebou předolympijskou sezonu. Kudy vede cesta do Paříže?

Přes srpnové mistrovství světa v Duisburgu. Bude postupovat nejlepších šest lodí, ale já bych chtěl přivést medaili. To by bylo moc pěkný. (usmívá se)