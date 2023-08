Zajistit si letenku do Paříže a mít klid. Kajakář Josef Dostál bude na světovém šampionátu v německém Duisburgu usilovat nejen o medaili, ale především o nominaci na olympiádu v příštím roce. Kvůli zdravotním trablům ovšem netuší, jak na tom bude s formou.

Pětinásobný světový šampion Josef Dostál řešil před šampionátem, který startuje ve středu, nepříjemné komplikace. Střevní infekce ho na pár dní vyřadila z tréninkového procesu. „Vyladěná forma je dost v ohrožení. Jsem dost zvědavý, jak to bude na mistrovství vypadat,“ krčil rameny úřadující mistr světa z Halifaxu.

Panice ale nepropadá. Německý kanál mu vždycky svědčil. „I když jsem měl tréninkový výpadek, tak věřím, že to nebude špatné. Navíc v Duisburgu se mi závodí dobře, povedly se mi tam Světové poháry i moje první mistrovství světa před deseti lety. Tehdy jsme skončili druzí na čtyřkajaku,“ připomněl.

Čtyřnásobný olympijský medailista se soustředí především na olympijskou kilometrovou trať. „Pokud se mi povede skončit na kilometru do šestého místa, tak budu mít kvalifikaci na olympiádu v kapse. Moc se mi ale nelíbí, že budou čtyři semifinálové rozjížďky, ze kterých postoupí jedna loď na čas, protože všichni nebudou mít stejné povětrnostní podmínky.“

Fuksovi by měl kanál vyhovovat

Kromě toho se chce představit také na poloviční distanci. „Závodit začínám ve středu, kdy mě čekají dvě rozjížďky, ve čtvrtek semifinále na kilometru a v pátek nejspíš pětistovka. U ní se rozhodneme podle toho, jak to půjde na kilometru.“

Kanoista Martin Fuksa se zaměří pouze na olympijské distance – na singlu kilometr a na deblu se svým bratrem Petrem pětistovku. „Ambice jsou nejvyšší, v obou disciplínách. Budeme se snažit je naplnit. Je to olympijská nominace a chceme do toho dát všechno,“ vyhlásil.

Také on má na Duisburg dobré vzpomínky. „Byl jsem tam myslím dvakrát na Světovém poháru a mám odtud dvě zlaté a dvě stříbrné medaile a držím tam světový rekord na kilák. Vypadá to, že ta trať by mi měla vyhovovat,“ doufal v úspěšnou misi.

„Aby někdo vyjel nominaci umístěním do pátého nebo šestého místa, je třeba předvést výkon na úrovni nejužší světové špičky, a takové borce my v týmu máme,“ zvolal reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.