Josef Havlas: Nejsem excentrický, ale respekt jsem už ztratil

Do Uniqa extraligy vtrhl jako uragán. Libero pražských Lvů Josef Havlas během dvou kol ani jednou nechyběl v ideální sestavě zpracované dle statistické aplikace SmartVolley. Vůbec jsem to nečekal,“ začal Havlas na způsob velkých děkovných řečí. Pak se odmlčel… „Jen, aby mi sláva nestoupla do hlavy,“ doplnil talentovaný volejbalista se šibalským úsměvem.

Vycházející hvězda českého volejbalu Josef Havlas. | Foto: Český volejbal