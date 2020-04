A pokaždé u toho byl Jícha jako hráč, teď se poprvé radoval jako trenér. „Snažím se na to dívat, střízlivě, mám radost za kluky. Je tady plno hráčů, kteří sem přišli vyhrávat tituly, a pět let se to nepodařilo. Až teď. Jsem na svůj tým pyšný, že se vypořádali s obrovským tlakem,“ hlásil včera v telefonickém rozhovoru Filip Jícha. Titul byl pro něj dodatečným dárkem k 38. narozeninám, které oslavil v neděli.

První sezona v roli hlavního kouče a hned titul. Víc si asi nelze přát?

Od prvního společného momentu jsme se snažili, abychom titul do města vrátili. Viděl jsem, že tým má obrovskou chuť, a nemusel jsem řešit žádnou krizi. To moji roli obrovsky usnadnilo.

Dá se vůbec v téhle složité situaci mluvit o nějakých oslavách?

Včera jsme se všichni potkali ve virtuálním světě, klukům jsem při videokonferenci pogratuloval. Někteří si u toho dali pivo. Já jsem si večer s manželkou otevřel lahev vína a objednali jsme si z restaurace dobré jídlo. Byla to nejtišší oslava titulu – a že jsme jich v Kielu pár zažili!

Nekalí vám radost ani to, že sezona byla předčasně ukončena?

Jsem přesvědčený, že bychom titul získali i tak. Měli jsme to dobře rozehrané, v posledních osmi zápasech bychom museli třikrát prohrát… A to si dovolím tvrdit, že by se nestalo. Sezona se musela ukončit, ta situace je zvláštní.

S tím nelze než souhlasit…

Hrát bez diváků, jen před televizními kamerami, by nedávalo smysl ani ekonomicky. Náš rozpočet se skládá především z příjmů ze vstupného a příspěvků od sponzorů. Televizní práva činí asi jenom pět procent.

Když už jsme u financí – dotkne se současná situace i rozpočtu Kielu?

Samozřejmě, potřebujeme diváky. Ale také aby se dařilo ekonomice, našim sponzorům. Už teď je jasné, že na příští sezonu půjdeme o 25% dolů, to je několik milionů eur. Ale tahle krize asi zasáhne všechny kluby.

Pojďme ale zpátky k příjemnějším věcem. Vy jste zažil poslední titul Kielu před pěti lety. Je mezi jeho pamětníky i některý současný hráč?

Ano, jsou tady Patrick Wiencek, Steffen Weinhold a švédský házenkář Niclas Ekberg. Ti u toho byli se mnou.

Je složité trénovat někdejší spoluhráče? Museli jste si nastavit jinak laťku?

Vůbec ne. Už jako hráč jsem byl jiný, přísný a náročný na ostatní. Zůstal jsem stejný, vyžaduju absolutní disciplínu a pracovitost. Když to někdo neplní, ukážu mu, že takhle to nejde. Kluci mě znají, moc dobře věděli, do čeho jdou.

Zvlášť speciálním člověkem je asi Pavel Horák, se kterým jste dlouho hrál…

Plno lidí jeho příchodu nerozumělo, bylo to riziko. Ale Pavel je brzy přesvědčil a moc nám pomohl. Svým charakterem, na hřišti i v kabině. Pro něho je to velké zadostiučinění, že po tolika letech v bundeslize poprvé získal titul. I když zvlášť jemu bych přál, aby mohl ten talíř převzít na hřišti. Ale nedá se nic dělat…

Vrátit do Kielu mašinu na vítězství

Je titul s Kielem, kde je házená obrovsky populární, něčím víc než kdekoliv jinde na světě?

Titul v německé lize je speciální, ať už ho získáte kdekoliv. Bundesliga je nejtěžší klubová soutěž na světě, prohrát můžete s jakýmkoliv soupeřem, i když je třeba až patnáctý. V každém zápase musíte odevzdat maximum.

Ale když jste byl v Kielu jako hráč, získávali jste tituly pravidelně. Je to teď jiné?

Já věřím, že tvoříme nový vítězný tým. Když to řeknu trošku arogantně, chceme do Kielu vrátit mašinu na vítězství. Ale moc dobře vím, jak je to náročné.

Změní se tým nějak v příští sezoně?

Za poslední dva roky byla obměna kádru výrazná, hodně hráčů odešlo. Snažíme se pracovat, abychom vrátili do Kielu dominanci. Ještě před krizí se nám podařilo získat jednoho z nejlepších házenkářů světa Nora Sagosena z Paris SG.

Přitom právě Paříž patří k nejbohatším klubům. Je to důkaz, jaký je Kiel fenomén?

Sagosen je mladý nadějný kluk, který má motivaci zkusit bundesligu. Záleželo mu i na sportovní stránce, nadchli jsme ho pro své vize.

Kiel je také ve čtvrtfinále Ligy mistrů, která ještě zatím nebyla ukončena. Stejně jako další evropské soutěže…

Ve čtvrtek (dnes) je další mítink, ale já nevidím reálně, že by Champions League mohla pokračovat. Proto jsem dal hned hráčům dovolenou, minimálně měsíc, pak se začnou připravovat individuálně. V Německu jsou až do konce srpna zakázané všechny velké akce, předpokládám tedy, že nová sezona se rozběhne v září. Od července budeme mít společnou přípravu.

Ten zákaz se ale netýká fotbalové bundesligy, která by se měla znovu rozběhnout už od května. Co si o tom myslíte?

Bojují o to, mělo by jít. Ale jisté to není, ne všichni politici jsou tomu naklonění. Fotbal je v úplně jiné situaci než třeba házená. Pro mnohé kluby jsou zisky z televizních práv podstatné, dělají až 60 % rozpočtu. Proto budou klidně hrát před práznými tribunami, aby přežili.

Našel byste na současné situaci, kterou zavila pandemie koronaviru, i něco pozitivního?

Myslím, že my sportovci s tím bojujeme lépe, nepropadáme panice. Musím říct, že pro mě se vše zastavilo. Najedou spím každý den ve své posteli, už pět týdnů v řadě. Jsem s rodinou, třikrát denně se potkám u stolu se svými dětmi. To je super. Ale je mi jasné, že patřím k těm privilegovaným. Soucítím s lidmi, kteří ztratili práci a dostali se do velmi těžké situace.

Zmínil jste děti. Jak zvládáte školní úkoly?

Starší dcerka Valerie je pilná holčička, svoje úkoly plní velmi poctivě. Zato malý Vincent, který chodí do první třídy, to má složitější. Těžko chápe, že se musí učit, i když je doma. Nejradši by jenom běhal, hrál házenou nebo fotbal.