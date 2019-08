Konečná nominace sice ještě není zveřejněná, nicméně jak těžké bylo vybrat dvanáct hráčů?

Výběr se vyvíjel od kvalifikace. Vykrystalizovala se nám čtrnáctka, která pracovala velmi dobře. Hráči dostávali hodně šancí. Poprali se s nimi, jak jen uměli. Teď je to na Nenovi Ginzburgovi, kterých dvanáct hráčů si vybere pro účast na turnaji. Ti dva nešťastníci mohou pochopitelně zůstat také, do hry však zasáhnout nemohou. Kdo někdy dělal takovéto rozhodnutí, ví, že se jedná o strašně obtížnou věc. V našem případě rozhodují detaily. A je to na vážení na miskách vah.

Berete to jako trenér někdy osobně, když musíte někoho z kádru vyřadit?

Musím se přiznat k jedné věci. Jsem rád, že nejsem v roli Nena. Zažil jsem to jako trenér šestnáctek i dvacítek a říct to mladým klukům je ještě těžší. Trenér se musí proměnit do role psychologa a vysvětlit to hráčům tak, aby to nebrali jako nějakou křivdu. Trenér zkrátka zodpovídá za výsledky na turnaji a je na něm, koho si vybere. Vybere si ty, o kterých si myslí, že budou nejvíce platní. Tím ale nechci říct, že ti odmítnutí by platní nebyli. Hodně se dbá na určitých fázích v obraně i útoku. Zdravotní stav je nedůležitější. A musím zaklepat (klepe si na zuby), že všech čtrnáct hráčů je v pořádku. O zdraví v tomto případě nešlo. Doufám, že nám to vydrží.

Měl jste při selekci hráčů svůj osobní tip?

Abych řekl pravdu, mně se to v hlavě během těch devíti přípravných zápasů měnilo. Řekl jsem Nenovi svůj názor, a v tuto chvíli ani nevím, jak to dopadlo.

Hodně jste cestovali. Jak je tým naladěný?

Nechci nic zakřiknout. Pokud se náš výkon bude vyvíjet dál směrem nahoru, což nám ukázal i zápas s Litvou, tak to bude vypadat moc dobře. V tom utkání jsme hráli výborně na obranné i útočné polovině. Nechci ale být ten, co něco zakřikne. Pak se bude říkat, že Czudek něco povídal a pak to dopadne jinak. Na klucích je vidět obrovská chuť i soutěživost. To přinesl do družstva hlavně Tomáš Satoranský, který neprohraje ani v Člověče nezlob se. Cítím z kluků, že se opravdu nejedeme turnaje jenom zúčastnit, ale něco uhrát.

Co by mělo platit na americké hvězdy?

To je úplně jiný level, což si plně uvědomujeme. Jiná kvalita. Spíše to bude o nich, jak oni budou koncentrovaní. Pokud se tak stane, tak se pokusíme odehrát slušný zápas. Pokud si ale nazavážou tenisky, budou si myslet, že to bude jednoduché a neproběhne u nich skauting, což si nemyslím, tak je šance uhrát dobrý výsledek.

Říkal jste, že velkou práci ve sledování udělal Tomáš Satoranský. Můžete být více konkrétní?

Jenom jsme ho požádali, aby nám pomohl ve skautingu jednotlivých amerických hráčů. Byl nám velmi užitečný, když nám zjistil věci, které jsme neměly z videí.



Američany vede Gregg Popovich, velké basketbalové jméno. Jaká je to výzva trénovat proti němu?

To je spíše otázka na Nena. O souboji trenérů bych ale nemluvil. Je to náš první zápas, chceme dobře vstoupit do turnaje. Samozřejmě pro náš tým je to oslava. Proti americkému týmu se nehraje každý den. Proti americkým hvězdám nemůžeme zápas nějak odchodit, i když utkání s Japonskem je pro nás daleko důležitější.

Popovich je trenér, který v NBA zavedl kolektivní basketbal. Jak vnímáte tento fakt?

Máme naskautované všechny soupeře. Samozřejmě i Američany. Hodně nám v tomto pomohl Tomáš Satoranský, který ty hráče velmi dobře zná. Přestože jim nepřijely všechny hvězdy, jsou silní na obou polovinách. Jsou to praví atleti, kteří si půjčí balon, i kolektivně brání.

Sledujete práci Popoviche?

Basketbal sleduji všeobecně, ale že bych byl odborník na Popoviche, tak to určitě ne.

Po odstoupení několika hvězd NBA hráči tvrdí, že už si zápas nejdou jenom užít, nýbrž to soupeři hodně znepříjemnit. Co na to trenéři?

Jsme nastaveni stejně. Určitě to bude Američany bolet. Nebude to pro ně taková oslava jako na olympiádě v Barceloně. Kdy se hráči Dream teamu fotili se spoluhráči. Ano, máme respekt k americkým hráčům, ale chceme si naším výkonem vybudovat respekt sami. Který se může hodit po další zápasy ve skupině.