Po famózním obratu se Švédskem stačí k postupu Češkám jakákoliv výhra. Přitom severský označila před zahájením šampionátu kapitánka Romana Hejdová jako černého koně celého turnaje. Dokonce ho pasovala na celkovou první čtyřku. Možná ale těmito slovy, chtěla své kolegyně vyburcovat.

A to se jí povedlo dokonale. „Co asi pamatuju, tak se Švédkami jsme nikdy nevyhrály. Ani v žádném přípravném utkání. Navíc nás vždycky seřezaly. Já jsem chtěla z tohoto titulu jít a seřezat je. Věděla jsem, že to nebude vůbec jednoduchý zápas. Nebyly jsme favoritkami, ale možná nám to prospělo. Po prvním poločase jsme prohrávaly docela velkým rozdílem. Nejenže jsme se dokázali do něj vrátit, ale povedlo se nám jeho vývoj otočit. Asi ta síla našeho týmu bude větší, než jsme samy očekávaly. Než očekávali odborníci, kteří nás tipují na nějaké umístění. Mě tyhle prognózy před turnajem vždycky fascinují. Jasně jsou to jen tipy, ale nikdo neví, co se může přihodit. Přijdou zranění, odejde forma. Byl to jen jeden zápas a turnaj pro nás vítězstvím nad Švédskem nekončí,“ burcuje česká křídelnice Kateřina Elhotová.

Systém turnaje je nastavený tak, že i v poslední den základních skupin mají všechny celky o co hrát.

„Dnes nás čeká důležitý zápas, který rozhodne o konečném umístění ve skupině. Rozhodne se, na koho dál půjdeme. Musíme jít do něj zase naplno. Žádné: vyhrály jsme se Švédskem a máme pohodu. Naopak zase něco nového pro nás začíná. Jsme teď ještě více nažhavené a chceme ve vítězném tažení pokračovat,“ tvrdí hráčka, která má za sebou účast na dvou olympijských hrách.

Ten veletoč se Švédskem byl na této úrovni opravdu obdivuhodný. Ze stavu 32:49 zkraje druhé půle se Lvice propracovaly k vedení 70:57 na konci utkání. „Takový obrat v reprezentaci snad nepamatuji. Vzpomínám, že jsme hodně zápasů dotáhly, ale že bychom šly přes soupeře, v té únavě, tak to nepamatuji,“ pátrá v paměti starší z reprezentačních sester.

Navíc jakým způsobem. Češky své švédské protivnice přejely jako zamrzlé Baltské moře. Na jejich projevu bylo zřejmě, že už je nic nemůže zastavit. „Z toho jsem měla trochu strach, protože jsem se bála, že nám proti houževnatým dřevorubkyním dojdou síly. Ale jako Vikingové jsme působily spíše my,“ směje se Kateřina Elhotová.

Černá Hora preferuje odlišný styl než Švédky. Více bude Lvice tlačit do soubojů jedna na jednu. Otevírá se tak prostor udeřit zpod koše. „Bude důležité, aby se znovu dařilo Renátě Březinové a Kamče Štěpánové na pivotu. A my ostatní se pokusíme ušlapat jejich malé hráčky. Jejich rozehrávačka je hodně aktivní do koše, tu si musíme pohlídat. Nesmíme jim také nechávat volné střely zvenku. Myslím si, že jsme silnější a nenecháme se rozhodit. Černá Hora bude hrát podobně jako Chorvatky, se kterými jsme se střetly v přípravě. Nájezd, vyhození, střelba za tři body. A také bych nepodceňovala jejich pivotky, které jsou také kvalitní,“ popisuje balkánského soupeře dlouholetá opora USK Praha.

České hráčky avizovaly před evropským šampionátem, že bude záležet na tom, jak se jim povede za trojkovým obloukem. V případě Kateřiny Elhotové se zatím nemusejí obávat. Košem prohnala pět z devíti pokusů. A třeba proti Švédsku dala jednu velmi důležitou. Seveřanky po téměř šestiminutovém střeleckém suchu posunuly své vedení ze 49:44 na 52:44. Z protiútoku neminula trojku ani ona. A potom už to byla pohádka. „Nevnímám, že mám nějaký vyšší přínos než ostatní holky. Vždycky na mě nějak vyjde, že mohu kontrovat. V žádném případě to nechci zakřiknout, ale ty koše jsou tady fajn. Mně to tady vyhovuje a doufám, že budu ve své úspěšnosti pokračovat,“ dodává Kateřina Elhotová a klepe přitom na dřevo.

Jak to může být

Kromě výhry mohou Češky do osmifinále, které se bude hrát v pondělí, za určitých okolností projít, i kdyby s Černou Horou prohrály. Jejich ztráta by ale musela být maximálně 11 bodů a současně by Francie musela porazit Švédsko. „Hodně jsme se přiblížili našemu cíli, ale když nám nevyjde zápas s Černou Horou, nemusíme postoupit,“ varoval Svitek.

Na posledním, nepostupovém místě skončí český tým v případě, že Černé Hoře podlehne o 12 a více bodů a Švédsko prohraje s Francií. V minitabulce vzájemných zápasů s Černou Horou a Seveřankami by pak reprezentantky měly nejhorší skóre.

Tento černý scénář si ale nikdo nepřeje…