Se stříbrným olympijským medailistou z Ria Harasawou se Krpálek utkal poprvé v životě. Po minutě a půl už měl na kontě dvě napomínání, ale pak převzal aktivitu. V prodloužení několikrát dostal japonského soupeře na zem, a i když nedokázal předvést bodovanou techniku, převaha mu vynesla titul. Po třech minutách a 50 sekundách prodloužení rozhodčí potřetí v zápase Harasawu napomenul a Krpálek se mohl radovat.

V ikonické hale Budókan, kde se za rok uskuteční olympijský turnaj, Krpálek získal první medaili z MS po přechodu do nejtěžší kategorie. Loni byl na světovém šampionátu pátý. Bronzové medaile dnes vybojovali Korejec Kim Min-čong a Nizozemec Rey Meyer, které Krpálek porazil na cestě do finále. Na turnaji chyběl desetinásobný mistr světa a největší hvězda této kategorie Teddy Riner z Francie.

Krpálek v duelu o postup do boje o titul vrátil osmnáctiletému Korejci Kim Min-čong ovi porážku z květnového turnaje v Grand Prix v Číně. V základní době byl k vidění hlavně taktický boj s jediným Krpálkovým vážnějším nástupem pro boj na zemi. Oba judisté šli do prodloužení se dvěma napomenutími za pasivitu. V nastaveném čase Krpálek útočil a po minutě a půl dokázal Kim Min-čonga udržet na tatami dost dlouho na ukončení zápasu.

V Tokiu přidá další medaili do sbírky, kterou získal v kategorii do 100 kilogramů. V té byl v roce 2014 zlatý a v letech 2011 a 2013 bronzový. V cestě mu stojí stříbrný olympijský medailista z Ria a čtvrtý muž světového žebříčku Harasawa, s kterým se ještě neutkal.



Olympijský vítěz nejdříve porazil na ipon Srba Žarka Čuluma i Šakarmamada Mirmamadova z Tádžikistánu a pak díky větší aktivitě udolal v prodloužení Nizozemce Reye Meyera.



Proti zavalitému Čulumovi, který je o několik desítek kilogramů těžší než český reprezentant, Krpálek podle plánu zaútočil v závěru. Minutu před koncem zápasu dostal soupeře na zem a škrcením ho donutil zápas vzdát. Porazil ho tak i ve třetím vzájemném zápase.

Poprvé v životě se pak Krpálek utkal s dvaadvacetiletým Mirmamadovem z Tádžikistánu, který byl loni bronzový na Asijských hrách. Po dvou minutách ho rovněž dostal na zem a tam ho udržel dostatečně dlouho na předčasné ukončení zápasu.



K boji na zemi, který je jeho silnou stránkou, Krpálek nastupoval i ve čtvrtfinále proti osmému muži světového žebříčku Meyerovi, kterého v obou předchozích vzájemných zápasech udolal. Český reprezentant sice žádnou techniku nedotáhl do konce a zápas dospěl do zlatého skóre, ale v něm dostal Meyer třetí napomenutí, což znamenalo Krpálkovo vítězství.



Krpálek je posledním českým zástupcem na MS. Do šampionátu dnes zasáhla také dvacetiletá Markéta Paulusová, ale při premiéře na MS po volném úvodním kole první zápas v kategorii nad 78 kilogramů prohrála. V poslední minutě ji na ipon porazila Melissa Mojicaová z Portorika. MIstrovství světa v Japonsku je generálkou na OH. Koná se v hale Budókan, kde bude za rok bojovat o olympijské medaile.