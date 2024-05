Medaile na krku Renaty Zachové se krásně leskne. Na konci dubna ji olomoucká judistka vyválčila na mistrovství Evropy v Záhřebu a je na ní pyšná. Stala se totiž historicky první českou mistryní Evropy v tomto sportu. Usnout na vavřínech však třiadvacetiletá bojovnice v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů nehodlá. Ještě v květnu ji čeká mistrovství světa v Abú Zabí a v létě olympijský vrchol v Paříži

První česká mistryně Evropy v judu Renata Zachová | Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

„Medaile je krásná, těžká a hlavně zlatá. Je to super pocit, ale nechci, aby to u této medaile skončilo. Mám motivaci jít dál,“ vypráví v rozhovoru pro Deník svěřenkyně trenéra Jiřího Štěpána, která své první judistické krůčky dělala společně se svým dvojčetem Petrem.

S jakými představami jste do Záhřebu původně cestovala?

Na každých závodech se chci dostat do závěrečných bojů. S tímto záměrem jsem jela i na mistrovství Evropy. Vždycky chci vyhrát a bojovat o cenné kovy. Takovými myšlenkami se však nechci moc zaobírat. Cítím, že by mě to znervózňovalo a vytvářela bych na sebe tlak.

Původně jste Jihočeška, jak jste se dostala k judu?

Začali jsme trénovat s mým bráchou v Českých Budějovicích. Pamatuju, jak jsme šli spolu ve druhé třídě na první trénink, a už jsme u toho zůstali…

Byly jste děti, které si doma poměřovaly síly?

Pamatuju si, že jsme se prali na jednom turnaji. Stáli jsme proti sobě celkem třikrát a v tomto směru mám úspěšnější bilanci v poměru 2:1. On to tedy Petr nemá rád, když to někde vyprávím, protože jsme byli fakt malí. (usmívá se) Víckrát k tomu už ale nedošlo, protože větší děti jsou rozdělené podle pohlaví. Kromě toho jsme rvali doma, což byla taková ta sourozenecká rivalita.

Názor trenéra Jiřího Štěpána Předností Renči je to, že umí vyvinout explozivní sílu, nastoupit do chvatu a dobře použít techniku, která ji ve vyrovnaných zápasech dovede k vítězství. Je schopna hodit soupeřku dopředu, dozadu, doprava, doleva. Její největší devízou je trpělivost a poctivá práce v situacích, kdy to bolí. Umí zvládat i šestitýdenní soustředění, kde chybí sociální kontakt a je to náročné na psychiku.

Už v patnácti jste udělali s Petrem rázný krok a kvůli judu opustili rodinné sídlo ve Svatém Janu nad Malší. Jak to vzali rodiče?

Hustila jsem to do našich tak dlouho, až s tím souhlasili. Brala jsem to tak, že není jiná možnost. Oba jsme v Olomouci nastoupili na střední školu, ale pro mamku to muselo být těžké. Chápu to. Měla doma dvě děti a najedou byly obě fuč. Vzpomínám, že když jsme pak na víkend přijížděli domů, tak si s námi dva dny užila a při odjezdu u toho bývaly slzy. Měla to těžký…

V Olomouci vás začal trénovat Jiří Štěpán, jste spolu už osm let…

Právě kvůli němu jsem na Hanou odešla. Nabídl mi přechod už ve čtrnácti a neviděla jsem jinou možnost.

Extrémně náročné tréninky

Očividně jste zvolila správně, ale neobjeví se při dlouhých soustředěních přece jen nějaká ponorková nemoc?

Za ty roky dobře známe. Když se netrénuje a každý chceme být sám, tak si nekřížíme cestu. Myslím, že to zvládáme dobře, i když se jedná o dlouhé zahraniční kempy.

Trénujete společně s reprezentací Kosova. Jakou to má pro vás výhodu?

Jde hlavně o úchop z vrchu. Kosovští judisté jsou v tom nejlepší na světě. Mohla jsem tam zblízka sledovat, jaké úsilí a energii vkládá do tréninku Majlinda Kelmendiová, která se v Riu stala první olympijskou vítězkou této země. Tréninky v Kosovu jsou extrémně náročné, ale věděly jsme, že nás to může posunout.

Zdá se, že judem žijete čtyřiadvacet hodin denně…

Neplatí jen v době, když spím. O judu se mi většinou ani nezdá. (směje se)

Při čem si od juda nejlépe odpočinete?

Ráda jezdím na kolečkových bruslích, ale kvůli chladnějšímu počasí mám v tomto ohledu manko. S přítelem jsme před rokem pořídila pejska Vločku, takže ji mezi tréninky venčíme a užíváme si to. Je to kříženec čivavy s něčím a vejde se i do větší kabelky.

Co vás na judu nejvíc baví?

Ráda soupeřky přehazuju. V záhřebském finále se mi to s Holanďankou Joanne van Lieshoutovou povedlo díky chvatu sode curi komi goši. Jedná se o držení za rukávy a hodit je možné do více směrů. Nejlepší je, když to o tatami plácne z výšky. I po týdnu z toho mám parádní pocit.