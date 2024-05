Bude to vlastně olympijská generálka. Na mistrovství světa v Abú Zabí se tento týden představí kvarteto českých judistů v čele s dvojnásobným olympijským vítězem Lukášem Krpálkem (+100 kg) a čerstvou mistryní Evropy Renatou Zachovou (-63 kg).

Lukáš Krpálek. | Foto: Ivana Roháčková

„Pojedu tam podat maximální výkon a pokud možno vybojovat slušný výsledek. Beru to jako přípravný start k olympijským hrám. Příprava nebyla čistě na tento šampionát, je směřovaná hlavně k olympiádě. Ale neříkám, že tam nejedu bojovat o medaili a nebudu si chtít medaili odvézt,“ řekl Krpálek, který při vítězství na posledním Grand Prix v Linzi předvedl skvělý výkon.

Krpálek triumfoval hned na úvod sezony. Pralo se mi skvěle, pochvaloval si

Krpálek se v závěru olympijského cyklu soustředí jen na hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů. V nejtěžší váze se před pěti lety stal mistrem světa a jako desátý muž světového žebříčku je na šampionátu osmým nasazeným.

Zachová si nedávným triumfem na evropském šampionátu v Záhřebu upevnila postavení uprostřed druhé desítky světového i olympijského žebříčku, ale na mistrovství světa není mezi nasazenými.

Extrémně vyrovnaná kategorie

„Její kategorie je extrémně vyrovnaná. Jen v Evropě se ve světové špičce pohybuje minimálně patnáct judistek,“ upozornil kouč ženské reprezentace Jiří Štěpán. „Ambice máme na sedmé místo, lepší umístění by bylo vynikající.“

Zachové zkomplikovala přípravu viróza. „Už je to v pohodě. Jen mě ještě trochu trápí rýma, ale to není nic, co by se nedalo zvládnout,“ zmínila. „Být do sedmého místa na světě je vždycky skvělý výsledek, ale uvidíme. Boj o medaili by byl úžasný.“

Zachová si dupla. Judistka v patnácti odešla za trenérem a teď se chlubí zlatem

Zatímco pro Lukáše Krpálka a Renatu Zachovou bude nadcházející šampionát jakousi generálkou na pařížskou olympiádu (oba ji mají takřka jistou), další dva čeští reprezentanti by směrem k OH museli v Emirátech dosáhnout nadprůměrných výsledků.

David Klammert (-90 kg) by potřeboval skončit do sedmého místa, přičemž dva týdny před MS vypadl v prvním kole turnaje v Astaně. Ovšem krátce předtím v Dušanbe poprvé vybojoval grandslamové finále. Pozice benjamínka české výpravy Adama Kopeckého (-81 kg) je o poznání složitější - do Paříže by ho nejspíš mohla posunout jen medaile.