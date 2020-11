O šampionát je navzdory covidu zájem. Je přihlášeno 42 zemí a přes 360 judistů. Češi nejen závodníci se na domácí ME připravovali velice pečlivě. Jenže pandemie jim dělala čáru přes rozpočet. Nejdříve padl květnový termín a po něm červnový. Začátek listopadu se ukázal také nevhodný, ale teď už konání nic nezastaví.

„Proti běžnému šampionátu je hlavní rozdíl v protikoronavirových opatřeních. V bublině nejsou jen závodníci. Stejné testování musí absolvovat i média, hotelový personál, řidiči a další. To přináší zvýšené finanční nároky. Další rána do rozpočtu je nula ze vstupného,“ konstatoval předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

O2 arena tak bude kvůli pandemii zívat prázdnotou. Fanoušci by pochopitelně přišli na medailemi ověnčeného Krpálka, i na další reprezentanty. Na zkušeného Pavla Petřikova, nebo ambiciózního Davida Klammerta.

Obrovská očekávání

Lákadlem by byly i ženy. Nedávno zazářily. Věra Zemanová získala na ME do 23 let bronz, juniorka Renata Zachová dokonce vybojovala titul mistryně Evropy. Kdo je chce vidět, musí nažhavit obrazovku.

Krpálek jde na tatami v sobotu. „Vím, že očekávání jsou obrovská. Ale mohu chybovat a prohrát. Mrzelo by mě, že to přišlo doma, ale to si nemohu připouštět. Musím jít za vítězstvím,“ prohlásil olympijský vítěz.

A kolik by mohli Češi urvat medailí? „Měly by být tři,“ tipl si „Páča“ Petřikov.