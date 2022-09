Obrovského úspěchu dosáhly pod vedením reprezentačního trenéra Milana Hájka Češky v kategorii do 19 let. Do první pětky se dostaly hned čtyři. Za vítěznou Izraelkou Tamarou Steinbergovou skončily Barbora Švíková a Nela Sadílková. Těsně pod stupni vítězů se umístily čtvrtá Kateřina Altmannová a pátá Kristýna Piňosová.