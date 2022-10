Co dělal váš tým od 131. Velké pardubické do vítězné červnové kvalifikace? Makali jsme, makali jsme a stále makáme (rozesměje se).

Tak jinak. Podstoupil Talent zase nějakou rehabilitaci?

(zvážní) Ano určitě. Po každém dostihu a větší zátěži jezdíme do Koles, kde nám vychází vstříc Pavlína Sůrová. Dává nám Talenta dohromady. Pak jezdíme ještě plavat a dáváme ho do vodního pásu. K tomu s ním ještě děláme různé vylomeniny, různá specifika jako talentové tréninky.

Vítěz Velké pardubické ukončil kariéru. Populární Theophilos si poranil šlachu

Jak je váš svěřenec připraven na obhajobu prvenství ve Velké pardubické?

Myslím si, že výborně. Pořadatelé z Dostihové spolku v Pardubicích nám vyšli vstříc. Pustili nás do svého areálu, takže jsme mu mohli nasimulovat dostih. Takže si tu čtvrtou kvalifikaci, kterou nedokončil kvůli pádu, vynahradil. A je v pohodě.

Simulovaný dostih byl reakcí na to, že druhá kvalifikace se pro něj prakticky už stala generálkou na Vekou pardubickou?

Ano. Zkusili jsme mu dát, nějakou porci skoků. Potřebovali jsme ho dostat do rychlostního podnětu, aby měl nějaký dostih v nohách. Vypadá připraven dobře.

Jak o něj pečujete v posledních dnech před tak významným dostihem jako je Velká pardubická?

Má lehounce vyšší komfort. Protože on ho má jinak pořád (úsměv). Všichni jsme už napjatí, nervózní, tak ho obletujeme ze všech stran. Chodíme se na něj pořád koukat, jestli je všechno v pořádku. Čistíme ho více než kdykoliv jindy. Jsou to takové blbosti. Především uklidňují nás než jeho. Poslední těžkou práci před Velkou vykonal minulý pátek. Od té doby už to tak nějak šuchráme…

Tuší váš kůň, že se blíží vrchol roku?

Já bych řekla, že to ví. Je takový pozornější.

Může to být pro něj rozdíl proti loňsku a předloňsku, protože už získal zkušenosti s Velkou pardubickou?

Už vloni byl takový. I když v posledních dnech je jako na trní. To už se s ním někdy nedá ani vydržet (směje se).

VIDEO: Stáj, kde žije Talent. Deník navštívil vítěze Velké pardubické

V minulém roce patřil podle bookmekarů spíše k outsiderům, ovšem po svém triumfu se řadí po bok největším favoritům. Jak to vnímáte?

Tři týdny už pořádně nespím. Velunka měla těžký dostih, pak jsme měli problémy s Talentem. Upadl a nebyl úplně fit. Honí se mi i v noci hlavou to, abych všechno dobře připravila a nic nezkazila. Jinak ani moc nevnímám, že obhajujeme. Už vloni byl pro mě vítěz ještě před Velkou tím, jak předloni doběhl čtvrtý. Věděla jsem, že ten kůň na to má, jenom jsem si přála, aby se na naší stranu přiklonilo štěstí. To se nás vloni drželo. Bohužel letos nám odkrývá druhou tvář. Tak snad se umoudří.

Ustojí Talent i celá vaše stáj novou roli, kterou vám už nikdo neodpáře?

Důležité bylo nic neměnit v tréninku. Nezkazit a nedat mu víc do těla. Držet se na uzdě a jet podle vyzkoušeného mustru. Hlavně ho udržet zdravého. To se nám povedlo. Talent roli favorita ustojí. On je rád, že má mrkev a jablka. To jeho taková největší meta. Závodění ho baví a na Velkou se určitě těší.

Uprostřed balíku a vyrazit vpřed…

Jaké klimatické podmínky by vám nejvíce vyhovovaly?

Nemusela by být extra hluboká dráha. Talent není bláťák. Je sice silný, ale tento povrch nepreferuje. Jinak mi to je jedno. On je zatím ještě pěkný, není přelínalý, takže může být teplo i zima. V tomto ohledu opravdu není náročný. Nicméně kvůli pořadatelům Velké pardubické si přeji, aby bylo krásné počasí. Jak se říká, aby měli plný dům. Ještě jedna věc napadla.

Co máte na mysli?

Po té v uvozovkách hrozné poslední kvalifikaci, kterou doprovázel hromadný pád a naše nedokončení závodu, bych si přála, aby Velká pardubická byla klidným a korektním dostihem. Krásným tak je krásná ona.

Zmínila jste měkký terén. Tvrdý půda by mu ale nevyhovovala vzhledem k jeho ne úplně zdravým nohám.

Určitě by mu nevyhovovala ale to už tento podzim nehrozí. Kvůli deštivému září jsme s touto variantou ani nepočítali.

Na startu se vedle sebe seřadí patnáct dvojic. Hodně, málo, akorát?

V té čtvrté kvalifikaci jich také moc nebylo a jak to dopadlo… Nezáleží tedy na počtu. Mám největší strach, aby se na trati zase něco podobného nesemlelo. Ale k otázce. Za mě je to ideální počet.

Dostihový svátek je tu. Velká Pardubická napíše další kapitolu své historie

Ve druhé kvalifikaci, kterou Talent vyhrál, udával tempo. Plánujete stejnou taktiku?

Jelo se na pevnějším podkladu a všichni jezdci si dávali bacha, aby jejich koně dorazili do cíle zdraví. Takže je šetřili. Ale jak se říká, všeho s mírou. Koně, aby mohli skákat, tak musí závod trochu frčet. Talent už podruhé v kariéře vyhrál kvalifikaci způsobem start – cíl. Je vidět, že to umí, že umí na sebe vzít i tempo dostihu. Talent je skokan opravdu talentovaný (úsměv). Co se týče taktiky, bude podobná jako vloni. Budeme se držet někde uprostřed pole, abychom se vyhnuli případným karambolům. A pak půjdeme koncem. To se nám osvědčilo.

A co když nějaký kůň vypálí dopředu. Bude ho Talent stíhat?

To nevím, co bude. Netuším, kdo a jestli bude fírovat. Ještě jsem o tom takhle nepřemýšlela. Soustředila jsem se jen na naše koně a práci kolem nich. Zatím jsem žádnou taktiku nevymýšlela.

Jednou už jste Velkou pardubickou vyhráli. Máte splněno a teď už si budete závod jen užívat, nebo vás žene touha znovu zvítězit?

Žádné splněno! Ne. Talent je výborný kůň a já chci, aby to znovu ukázal. Aby ukázal práci našeho týmu. Těch kluků, co nechávají ve stájích všechny možné hodiny, když dělají nad standard své pracovní doby. Opakuji, žádné splněno (mrkne).

Po loňské senzaci Talenta se s neznámé trenérky Kabelkové stala celebrita. Stoupla vaše popularita v dostihovém světe?

To bych neřekla. Já jsem docela introvert. Takže i kdyby tomu tak bylo, tak to nevnímám.

Také jste se proměnila v mediální hvězdu, viďte?

To trvalo jenom chviličku. Možná týden po Velké. Rychle to přešlo a znovu zůstala jen ta práce (směje se).

Velkou může vyhrát každý

Koho považujete za spolufavorita Velké pardubické?

Velkou může vyhrát každý. Za velmi dobrého koně považuji Playera. Svoji kvalitu dokazuje už několik let.

Talent je ryzák. Je Player tedy vaším černým koněm?

Ano. Pokud by nevyhrál Talent, já si samozřejmě přeji opak, tak bych přála vavřín právě Playerovi.

Jeden konkurent vám ubyl. Co říkáte na konec Theophila?

Je to vrcholový sportovec. Stává se to lidem, stává se to koním. On je takový energický koník a ti tomu většinou ještě jdou naproti. Své si odběhal. Předvedl skvělé výkony, koneckonců vyhrál Velkou pardubickou. Já mu přeji hezký důchod.

132. Velká pardubická se znovu musí obejít bez koní z ciziny. Co tomu říkáte a vy byste chtěla zahraniční konkurenci?

Ze sportovního hlediska pochopitelně a je to škoda. Z pohledu trenéra a majitele, když se tady běhá za pár korun, tak tady nepotřebuji konkurenci ze zahraničí. Protože si přeji, aby koně vydělali peníze našim trenérům a majitelům. Myslím si, že závodiště Pardubice je lídr v dostizích v České republice. Dostali se na špici a dělají to nejlíp. Strašně jim fandím.

Vítězem 131. Velké pardubické se stal Talent v sedle s Pavlem Složilem

Na druhou stranu cizinci kolikrát nadělali při Velké pardubické pořádnou neplechu. Co vy na to?

Přesně tak. Velká pardubická není kros srovnatelný ze závody z Francie. Velká pardubická je hodně těžká těžká steeplechase. A ti cizinci to neumí a proto se dostihu i trochu obávají. Z toho vyplývají i jejich zmatky při závodě. Stačí se podívat, co naposledy předvedli Francouzi v Meranu. To byla normální amatérština.

Pardubičtí pořadatelé je chtějí na Velkou dotáhnout s tím, že by jim platili cestu. Co na to říkáte?

Nevidím jediný důvod, proč bychom je měli nějak dotovat. Proč jim podlézat. Ať si cestu do Pardubic najdou sami. Vítám ale vstřícný krok pardubických pořadatelů, respektive myšlenku uspořádat pro ně nějaký rámcový dostih o nějaké peníze, aby měli šanci s to tady naučit.

Dotace pro 132. Velkou pardubickou se vrací na pět milionů. Je pro vás vyšší motivace zvítězit letos než vloni?

Velká pardubická je pro nás hlavně o sportovním výkonu. Máme koně, který je tak dobrý. Chce vítězit a zaslouží si to potvrzovat.

Ale peníze by se hodily ne?

Jasně. Komu by se peníze nehodily.