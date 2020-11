"Rád bych, aby se sport nestal černou ovcí, a to jen díky překotné snaze a nezkrotné netrpělivosti," napsal v pondělí Kaderka, šéf tenisového svazu, ministru zdravotnictví Janu Blatnému.

Dopis s takřka stejným zněním přišel Milanu Hnličkovi, šéfovi Národní sportovní agentury.

"Proč tolik výjimek, tolik rizika, tolik úšklebků do tváří všech, kteří by také chtěli začít dělat svou práci?" dotázal se Kaderka, jenž zároveň zmínil, že by bylo rozumné vyčkat pár týdnů, než se situace zlepší.

Do toho přidal tvrzení, že v řadě klubů jsou studenti. Studenti medicíny, kteří jsou teď v první linii.

V souhrnu: zkušený funkcionář, jehož dcera je manželkou judisty Lukáše Krpálka, vzkázal, že stačí restart fotbalu a hokeje. Ostatní sporty prý nejsou na tak profesionální úrovni, aby mohly splnit všechna nařízení a aby je to finančně nezruinovalo.

S pochopením se ovšem nesetkal, spíš rozpoutal vlnu nevole.

Sportovci: Chceme hrát

Reportéři Deníku v uplynulých hodinách oslovili více než dvacítku sportovců ze soutěží a klubů, na které Kaderka narážel. Možná vás to nepřekvapí, ale postoj profesionálů i poloprofesionálů je jasný. Všichni řekli: "Chceme hrát."

"Je hloupost, co Kaderka řekl," poznamenal Adam Zajíček, kapitán kladenských volejbalistů. "Budeme testovaní a pod maximálním dohledem. Pokud se stále budeme chovat podle hygienických nařízení, tak by měly soutěže normálně fungovat.

"S panem Kaderkou nesouhlasím. Pokud odborníci vyhodnotí, že to současná epidemiologická situace dovoluje a umožňuje, tak nevidím důvod, proč by se nemohlo začít hrát," uvedl Tomáš Jirků, kapitán hokejového klubu z Vrchlabí (nováček Chance ligy).

V unikátní anketě se objevila řada dalších názorů. Někteří sportovci si uvědomují rizika, třeba hrozící karanténu.

Kaderka dokonce u některých našel i zastání. "Souhlasím, že jsou důležitější a závažnější oblasti, které by měly být primárně řešeny," zmínil Radim Šulc, volejbalista Fatry Zlín.

Basketbal: Kaderka je mimo

Roztržku, kterou Kaderka způsobil, je nutno zasadit do souvislostí. Pokud boss tvrdí, že restart způsobí finanční problémy, pak se nemusí mýlit. Jeho žena totiž působí jako manažerka basketbalistek Slavie. Sám tedy o hře pod košem něco ví (ostatně i jeho dcery měly/mají k basketbalu také blízko).

Jenže činovníci ihned připomínají, že pražský klub dlouhodobě sabotuje jakákoliv jednání.

"Kluby RENOMIA ŽBL se jednoznačně shodly na tom, že chtějí za stávajících podmínek v lize pokračovat. Abych byl přesný, shodlo se na tom devět klubů z deseti ligových. Slavia Praha se totiž dlouhodobě odmítá jakékoliv diskuze o ligovém dění účastnit. Na všechna zasedání zástupce klubu zveme, ale nikdy nepřijdou. O závěrech je pak samozřejmě písemně informujeme, ale vhled do diskuze jim chybí," popsal Daniel Kurucz, guvernér ženské asociace.

Tuzemská federace se ohradila i proti dalším argumentům, jimiž se Kaderka ohání. Třeba testy - výtěry sportovců nebudou probíhat na úkor ostatních.

"Za účelem zajištění povinných testů, které jsou tou zásadní podmínkou pro znovuotevření lig, uspořádal CZ BASKETBALL společně s dalšími halovými sporty výběrové řízení. Ze strany jeho vítěze pak sporty byly ujištěny, že firma navýší své kapacity o rámec spolupráce tak, aby nebyla ohrožena kvalita či kapacita laboratoře pro veřejnost."

Razítko od hygieničky

Halové sporty ve čtvrtek nakonec i přes Kaderkovu iniciativu dostaly vytoužené razítko. Dala jej hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Co to znamená? Už v pátek se rozjede basket (dvěma dohrávkami včetně zápasu mistrů z Nymburku). Volejbal bude následovat, muži se pod síť vrátí o víkendu, ženy až za týden. Florbal a házená ještě jednají.

Na poslední chvíli se řeší každý detail. Kdo může do haly, zda stihnou týmy absolvovat dva zápasy za 48 hodin…

"A také to, zda když bude někdo z týmu pozitivní, zda bude moci tým hrát," vysvětlil basketbalový manažer Kurucz.