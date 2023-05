V jednadvaceti se stala mistryní Evropy. Od té doby však nebylo o pokračovatelce známého vodáckého klanu moc slyšet. Kajakářka Amálie Hilgertová tehdy v Pau tím nejlepším způsobem navázala na svou slavnou tetu Štěpánku, ale do reprezentace se v nabité české konkurenci znovu probojovala až po čtyřech letech.

Amálie Hilgertová. | Foto: Ivana Roháčková

„Později jsem ještě startovala na akcích kategorie do 23 let a díky evropskému titulu jsem v roce 2020 měla možnost obhajovat zlato na šampionátu v Praze. Avšak v áčkové reprezentaci jsem nebyla,“ vypráví pětadvacetiletá závodnice.

Roky mimo tým byly dlouhé. „Když se vám na jaře nepovede prosadit do reprezentace, tak je to docela těžký. Kvalitních závodů mimo světové poháry je strašně málo. Minulý rok to bylo trochu lepší. S kamarádem, který si reprezentaci taky nevyjel, jsme objeli tři rankingové závody. To je docela fajn srovnání, i když tam není úplná špička,“ líčila.

Nominační závody byly pěkný nervy

Na jaře tak závodila v Augsburgu a v Meranu, v létě v Troji a pak ještě jela Český pohár na Lipně. „Kromě toho jsem se díky tomu, že kolegyně kvůli programu v mladší kategorii odřekly start, dostala na světový pohár do Krakova. Podařilo se mi tam urvat bronzovou medaili,“ popsala loňskou sezonu.

„Pomohlo mi to psychicky. Když si člověk nevyjede reprezentační dres, může o sobě začít pochybovat. Říká si, jestli je správné, když všechen čas obětuje sportu. Krakov mi však potvrdil, že mám na to, abych se do nominace vrátila. Najednou jsem cítila, že jezdím dobře, jde to a bude to dobrý,“ vykládala slalomářka USK Praha.

Vzpomněla si na to při nedávných nominačních závodech na Trnávce a Troji. „Hlavou mi párkrát proběhlo, že jsem na světovém poháru byla na bedně, a že to určitě zvládnu. Je důležité si věřit,“ pokračovala Amálka Hilgertová.

Průběh zmíněných závodů však nebyl ideální. Přiznala, že to byly nervy. „Před první startem jsem byla pod ohromným tlakem, ale podařilo se mi zklidnit. Byla jsem druhá a všechno ze spadlo. Ale asi až moc, protože v neděli jsem jela pomalu a nedostala se ani do finále. To znamenalo, že si v Troji už nesmím dovolit slabší chvilku,“ popisovala.

Váží si toho, že může reprezentovat

„Nejdřív jsem dojela pátá a myslela si, že budu zase mimo. Jenže konstelace byla taková, že jsem o tři postupová místa mohla zabojovat ještě v neděli. Musela jsem ovšem skončit do trojky a ještě porazit dvě holky, s nimž jsem byla bodově blízko. Sice jsem předvedla čistou jízdu, ale od startu do cíle to dost drhlo. Naštěstí to stačilo a jsem zase zpátky,“ usmívala se dívka s hnědými vlasy po ramena.

Její návrat do reprezentace sledovala teta Štěpánka Hilgertová, takže přítomnost dvojnásobné olympijské vítězky Amálii přinesla štěstí. „Přišla i se strejdou a bratránkem. Bylo fajn je vidět. Asi by měli chodit častěji,“ culila se.

Očekávání po třech letech bez velkých závodů nemá přehnané. „Pro mě je úspěchem, že tam budu. Možná to bude znít blbě, ale závody si chci užít. Zároveň si toho hodně vážím. Vím, že být v týmu není samozřejmost. S tím vědomím budu závodit a uvidí se, kam dojedu,“ poznamenala závodnice, která se - stejně jako celý slalomářský svět - letos prvně představí o prvním červnovém víkendu na SP v Augsburgu.

Při velkých akcích bude docela v permanenci. Vedle kajaku totiž bude závodit i v kontaktní disciplíně kayak cross. „Kromě Evropských her v Krakově ho pojedu na všech akcích,“ dodala reprezentantka, která se nově připravuje u trenéra Jiřího Rohana.