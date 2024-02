Pokud Josef Dostál v květnu potvrdí v národní kvalifikaci nominaci na olympijské hry, tak se v Paříži představí pod pěti kruhy už počtvrté v kariéře. V každé olympijské medaili z francouzské metropole bude navíc kousek Eiffelovy věže, a tak kajakáře láká mít ji doma.

Josef Dostál | Foto: Deník/Martin Divíšek

Oproti minulosti se ještě víc zaměřil na detaily přípravy. Minulý rok se dvoumetrový obr, který patří mezi nejúspěšnější české olympioniky současnosti, spojil s profesorem Liborem Vítkem, odborníkem na sportovní výživu.

„Dali jsme dohromady jídelníček, který dlouhodobě dodržuju. Hodně mi pomáhá i nutriční terapeutka Karolína Paloudová, která se hlavně na podzimním soustředění starala o to, abych si co nejvíce osvojil předepsanou stravu,“ vypráví čtyřnásobný olympijský medailista.

Pozitivní změny Dostál pocítil téměř okamžitě a projevily se i v tréninku. „Oproti minulosti zvládám víc aerobní zátěže, takže věřím, že se v průběhu sezony budu cítit lépe. Změnu k lepšímu potvrdily i fyzické testy. Zlepšil jsem se v testu VO2max i na pádlovacím trenažéru. Zjednodušeně jsem lehčí, silnější a vytrvalejší,“ pokračuje.

Dobrá fyzička je klíčová

Co možná nejlepší fyzička je v olympijském roce klíčová. „Na startu chci vědět, že jsem udělal maximum, abych předvedl co nejlepší výkon. I proto jsem si navýšil tréninkový čas. Největší změnou je ale striktní stravování a důraz na regeneraci. Připravuju se už na čtvrtou olympiádu, takže věřím, že vím, co dělám,“ vysvětluje zanedlouho jednatřicetiletý závodník Dukly.

A jak ho motivuje, že se pojede o medaile s kouskem legendárního symbolu francouzské metropole? „Byl jsem na Eiffelovce několikrát, takže by bylo hezké mít doma kus železa přímo z věže,“ usmívá se Dostál.

Po soustředění ve španělské Seville ho čeká tradiční příprava v Kalifornii, kde bude se svým týmem až do dubna. „Potom mě už čeká světový pohár a národní kvalifikace na olympiádu,“ uzavírá.