„Je to pro mě sen, něco neuvěřitelného. Takhle jsem to chtěla a přála si to. Moc si toho cením. Budu makat, abych na kajaku předváděla stejně pěkné výkony jako v minulých letech na singlu,“ slibovala dlouhovláska, která dosud posbírala víc medailových úspěchů na kánoi. Třeba loni na olympiádě v Tokiu byla šestá. „Byly to nervy. Udělala jsem dost chyb, ale naštěstí to klaplo,“ vrátila se čtyřiadvacetiletá závodnice Dukly Brandýs nad Labem k náročných nominačním závodům, které během května proběhly na Trnávce a v Troji.

Jak těžké bylo nominovat se najednou ve dvou disciplínách?

Přijde mi, že dost. Ani ne snad po fyzické stránce, i když síly pochopitelně ubývaly, ale bylo to náročné psychicky. Koncentrovat se vždycky celý den a měnit nastavení na singlu i na kajaku nebylo nic snadného.

Bude únosné všechno zvládat na šampionátech a světových pohárech?

Věřím, že když se mi podařilo zvládnout nominační martyrium, budou pro mě další starty hračkou. (směje se) Odpadly mi závody do 23 let, a tak to bude podobné jako dřív. Jízd bude dokonce míň než poslední roky, a tak mi zbude víc času na regeneraci.

Byla pro vás při prosazení ve dvou disciplínách inspirací famózní Australanka Jessica Foxová, která pravidelně kombinuje K1 a C1?

Jezdí úžasně, ale úplně jsem se na Jessiku nesoustředila. Ovšem byla to ona, kdo dokázal, že se na světové úrovni dají obě kategorie dohromady zvládat.

Jak vidíte své ambice v kajaku?

Vyrůstala jsem na něm a pro mě je srdcovou záležitostí. Pak mě posadili na singl a začaly přicházet úspěchy. Kvůli tomu šel kajak trochu do pozadí, i když díky startům ve třiadvacítce jsem si výkonnost pořád udržovala.

Žádnou kategorii tedy neupřednostňujete?

Při tréninku jezdím vícna kajaku než na singlkánoi. Strávím na něm skoro celé léto. Při závodech u mě ale žádná disciplína přednost nemá. Neumím si představit, že bych byla jenom kajakářka nebo jenom singlířka. Divoká voda pro mě představuje obě kategorie.

Jaký je vůbec rozdíl v jízdě na obou lodích?

Kajak vyžaduje větší rychlost. Při plavbě je potřeba pořádně máknout. Na kánoi se zase držím toho, že se dá jet o poznání klidněji. Vím totiž, že když to trochu přeženu, tak mi hrozí, že si vykoleduju penalizaci padesát vteřin.

Už příští týden vás čeká v seniorské kategorii premiéra v obou lodích. Jaké to pro vás bude na ME v Liptovském Mikuláši, kde budete na kánoi obhajovat evropské stříbro?

Tak to opravdu nevím, ale jsem nadšená, že pojedu ve dvou lodích. S kánoí bych ráda navázala na předchozí úspěšné sezony. Na kajaku jsem mezi dospělými ještě nikdy nezávodila, a tak nevím, co od sebe očekávat. Nechám se překvapit. Teprve pak si určím nějaké cíle, ale minimálně bych chtěla dokázat, že jsem v nominaci právem.