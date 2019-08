Česká kajakářská hvězda Josef Dostál si nepřipouští, že by v neděli odjížděla z Maďarska bez olympijské jistoty. Startuje na kilometrové trati v singlu a v deblu s Radkem Šloufem. Jejich spojení je trochu neobvyklé. Za dvoumetrovým obrem na háčku totiž není Šloufa chvílemi vidět. A to i přesto, že se jedná o chlapa urostlého jako jedle.

„Nevadí mi, že jsem za Pepou schovaný. Pro zadáka je to pocta. Okoukával jsem od něj techniku, mohu sledovat jeho styl a jet podobně jako on,“ povídá Šlouf.

Jelikož rozdíl hmotností obou kajakářů činí třicet kilo, má jejich dvojkajak tendenci naklánět se dopředu a přes jeho předek se přelévají vlny. „Když jedeme rychle, špička je nahoře. Aspoň víme, že nesmíme zpomalovat,“ usmívá se Dostál. Občas se stane, že se jejich rozsazení někdo podiví. „Pár dětí se nám tuhle vysmálo, že jezdíme na ponorce.“

Debl jedinou šancí

Šlouf si spolupráci s medailistou ze singlu a čtyřkajaku pochvaluje. „Debl je pro mě jedinou šancí, jak se poprat o Tokio,“ dívá se optimisticky k umístění do šesté příčky.

Dostálovým snem je závodit na olympiádě ve třech posádkách a pokaždé vystoupit na pódium. „K tomu se ale člověk musí dopracovat. Při jízdě s Radkem jsem zjistil, že na deblu je velká šance něco dokázat. Jede se mi dobře na lodi, kde to funguje. Na čtyřce jsem se letos moc necítil,“ krčil rameny. O singlu, do nějž naskočí už dnes, se trojnásobný olympijský medailista příliš nešířil. „Uvidí se, jak to zvládnu v hlavě,“ uzavírá.

Finálové taháky v olympijských disciplínách

SOBOTA 24. SRPNA:

12.03 - C2, 1000 m: Martin Fuksa, Petr Fuksa (postup na OH do 8. místa)

12.14 - K1, 1000 m: Josef Dostál (na OH do 5. místa)



NEDĚLE 25. SRPNA:

12.00 - K2, 1000 m: Josef Dostál, Radek Šlouf (na OH do 6. místa)

12.12 - C1, 1000 m: Martin Fuksa (na OH do 5. místa)

13.21 - K4, 500 m: Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel, Jakub Zavřel (na OH do 7. místa z Evropy)