Přindiš, jenž byl v Pau před dvěma lety druhý na mistrovství světa, získal ve 30 letech první titul v individuální kategorii. Ve finále předvedl čistou jízdu a druhého Poláka Dariusze Popielu porazil o 77 setin. Třetí skončil s odstupem 1,24 sekundy domácí Francouz Quentin Burgi.

"Jelo se mi výborně. Jízdy byly dobré, ale to nejlepší přišlo na konec. I když jsem měl docela pomalý začátek, závěr mi vyšel a dnes jsem do toho dal všechno, co bylo v mých silách. Můj první titul v seniorské kategorii, takže je to úžasný pocit," řekl kajakář USK Praha.

Ani olympijský medailista Prskavec nechyboval, ale zajel o dvě a půl sekundy pomalejší čas než Přindiš.

Semifinále se nepovedlo Vavřinci Hradilkovi. Stříbrný z olympijských her v Londýně měl problémy už v kvalifikaci a postoupil až po opravě. Dnes minul předposlední branku a padesátisekundová penalizace ho odsunula až 29. místo. Ještě hůř dopadl vítěz z Prahy Slovinec Peter Kauzer, který neprojel dvě branky a skončil poslední.

Fišerové finále nevyšlo

Kanoistka Tereza Fišerová obsadila na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve francouzském Pau čtvrté místo. Bronzová medailistka z loňského světového šampionátu zaznamenala ve finále pět dotyků branek a k medaili jí chybělo 2,5 sekundy.

V dopoledním semifinále Fišerová chybovala jen jednou a postoupila do finále z prvního místa. Startovala tedy jako poslední, ale jízda jí nevyšla.

"Ta jízda opravdu nebyla dobrá. Kazila jsem to odshora až dolů. Kupilo se to na mne a nedokázala jsem se s těma nervama poprat. Kdybych si i v půlce tratě řekla, tak teď pojedu jinak, tak by to možná ještě dopadlo dobře, ale tohle jsem nezvládla. Musím na tom do budoucna zapracovat," řekla Fišerová, která se teď bude soustředit na mistrovství světa v Seu.

Zlato získala Britka Mallory Franklinová, jež se v Pau před dvěma lety stala mistryní světa před stříbrnou Fišerovou. Ve finále neměla druhá žena ze sobotního závodu kajakářek jako jediná žádný dotyk a druhou Nuriu Vilarrublaovou ze Španělska porazila o více než deset sekund. Třetí byla Kimberley Woodsová, jež na vítěznou reprezentační kolegyni ztratila přes 15 sekund.

Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu



Muži: K1: 1. Přindiš (ČR) 93,67 (0 tr. sekund), 2. Popiela (Pol.) -0,77 (0), 3. Burgi (Fr.) -1,24 (0), …8. Prskavec (ČR) -2,57 (0).



Ženy: C1: 1. Franklinová (Brit.) 109,95 (0), 2. Vilarrublaová (Šp.) -10,20 (2), 3. Woodsová (Brit.) -15,44 (6), 4. Fišerová (ČR) -17,97 (10).