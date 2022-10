Rodák z Prahy je navíc svěřencem Jiřího Prskavce staršího. „Rád bych svou výkonnost do další sezony pozvedl ještě o kus dál. Není to tak, že bych si řekl, že jsem teď mistr světa a mám splněno. Mě ta cesta pořád baví, a přestože nejsem úplně nejmladší, pořád cítím, že mám touhu se posouvat,“ vykládal závodník v Kristových letech.

Závodit začal později než jeho vrstevníci. „Nejsem úplně nejmladší, ale myslím, že nějaký čas před sebou ještě mám,“ usmíval se otec dvouleté Amálky, který v létě v Augsburgu vybojoval zlatou medaili na mistrovství světa.

Kanoistou roku je Přindiš. Výhry v těžké konkurenci si moc vážím, říká šampion

Na vodním slalomu ho baví, že se u vody schází bezvadná parta. „Jsme si blízko a všichni si fandíme. To je moc fajn. Prožívat kamarádství a všechny ty příběhy, je něco krásného,“ pochvaloval si a jako příklad by mohl uvést právě svého největšího konkurenta olympijského vítěze, letošního mistra Evropy a zároveň tréninkového parťáka Prskavce.

Připadalo mu, že pádlo drží prvně v ruce

I když si Přindiš titulem světového šampiona splnil velký sen, ne všechno v sezoně klaplo. „Nevyšel mi Světový pohár v Troji,“ poznamenal kajakář, který se tento týden po měsíci a půl volna vrátil k tréninku. A prý to bylo docela bolestivé. „V posilovně jsem trpěl, ale na vodě to už bylo lepší. I když mi chvíli připadalo, že v ruce držím pádlo snad poprvé,“ smál se.

Přípravu však bere velice vážně. Blíží totiž se období, kdy se rozhoří boje o jedno místo v olympijské výpravě pro hry v Paříži. V cestě mu nestojí jen Prskavec, ale i další skvělí kajakáři v čele s Ondřejem Tunkou.

OBRAZEM: Přípravy na OH v Paříži. Jídelna je v bývalé elektrárně, říká Doktor

„Kdyby to vyšlo, bylo by to krásné… Ale když se to nepovede, tak se svět nezboří. Kdyby se mi povedlo jezdit ještě dvě nebo tři sezony tak jako letos, budu spokojený,“ dodal Přindiš, který příští týden vyrazí do Paříže, aby otestoval olympijskou trať, na níž se v roce 2024 bude rozhodovat o cenných kovech.