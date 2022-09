„Jsem strašně rád. Nevím proč, ale trať v Seu je prostě moje. Mám to tady rád, mám na ni krásné vzpomínky. Tohle všechno se asi do mého výkonu promítlo. Jel jsem s radostí a čas byl skvělý. Doufám, že mě to nakopne do zimní přípravy,“ radoval se v cíli Prskavec, který zvítězil i s trestným dotykem na jedné z posledních branek.

Kanoistka Satková se dočkala. Nepopsatelné, jásala po zlatu ve Světovém poháru

Letošní sezonu tak Prskavec uzavírá zlatě. „Já jsem byl možná trošičku zklamaný po mistrovství světa. Já vím, že páté místo není špatné, ale taky to není dobré. Chtěl jsem, aby mi to vyšlo co možná nejlépe. Tohle je krásná tečka a sezonu musím celkově hodnotit pozitivně, protože moje nejhorší umístění bylo právě pátá příčka. Pokud by se mi takto dařilo i v příštích letech, budu hodně spokojený,“ bilancoval olympijský vítěz.

Prskavec a Přindiš dominují

S tréninkovým parťákem Vítem Přindišem navíc celkové vítězství v SP drží už pět sezon v řadě. „Navíc jsme letos získali i všechny tituly na kajaku, které jdou,“ doplnil Prskavec. „Ostatní už si nás trošku začínají dobírat, že příští rok to už bude jenom proti Čechům, protože Vítek vyhrál svět, já Evropu a světák a v rankingu jsme první a druhý. To je něco neuvěřitelného. Je super, že nás společný trénink posouvá dopředu,“ hodnotí Prskavec.

„Jsem moc rád, že to klaplo. Potvrzuje to tu dominanci, kterou teď máme,“ souhlasil Vít Přindiš, který v sobotu dojel třetí, s odstupem 0,37 vteřiny na vítěze, a v celkovém hodnocení SP tak bral stříbro.

Kros na vodě? Někdy teče krev. Díky fotbalu se střetů nebojím, říká Fišerová

„Skvělé! To je maximum, co jsem mohl předvést,“ říkal Přindiš. „Mrzí mě, že jízda nebyla úplně plynulá, jak jsem doufal. Nicméně jsem to na těžké trati sjel dobře. Je to moje první bronzová medaile, nikdy jsem ji ještě neměl. Takže jde o historický úspěch,“ hodnotil s úsměvem. „Myslím, že zakončení nemohlo být lepší,“ dodal závodník, který je světovou jedničkou.

Fišerovou hřeje bronz

Obojživelnice Tereza Fišerová si v Katalánsku připsala další úspěch, i když ji sobotní semifinálová jízda nevyšla. Padesátivteřinová penalizace ji odsunula z bojů o medaile. Chybovaly ale i další kajakářky a tak mohla slavit. „Pocity jsou úžasné. Já jsem to moc nečekala, ani jsem to nepropočítávala. Po semifinále jsem si říkala, že už není žádná šance, ale ono to vyšlo přesně o bodíček,“ líčila Fišerová.

Závěrečný závod vyhrála Němka Ricarda Funková, seriál ovládla už počtvrté za sebou australská hvězda Jessica Foxová. Druhá byla Britka Mallory Franklinová.

Po ranní nevydařené jízdě šla Češka odpočívat, a když zjistila, že je celkově bronzová, pobývala na pokoji. „Koukala jsem se na přenos a jak to tam přepočítávali, tak jsem moc nechápala. Když ale bylo jasné, že jsem to já, a utíkala jsem zpátky na závodiště,“ smála se.