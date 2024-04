Na střeše loděnice v Troji si o tom už nějaký čas cvrlikali vrabci, ale kajakář Vavřinec Hradilek se nakonec překvapivě rozhodl, že konec kariéry oznámí před nadcházející sezonou. Vlastně uprostřed mezi dvěma nominačními víkendy.

Vavřinec Hradilek prožil se sportem i kolem něj pestrý život | Video: Deník/Milan Novotný

„Není cesty zpět. Končím jako profesionální slalomář a budu závodníkem ve volném čase,“ vyhlásil sedmatřicetiletý závodník USK Praha, který v loňském exkluzivním rozhovoru s Deníkem připustil, že nadcházející sezona bude v peřejích zřejmě jeho poslední.

Hradilek startoval ve Veltrusích a nyní ještě pojede dva závody v Praze. „Půjdu do toho naplno. Třeba by to mohlo vyjít, ale dál se nedívám. Pěkné by bylo uspořádat exhibiční rozlučku s fanoušky 8. června při světovém poháru v Troji. Bude čas promyslet, jak to pěkně udělat,“ přemítal.

Konec uspíšila slabá ruka

Jeho největším úspěchem byla stříbrná medaile z londýnské olympiády v roce 2012 a titul mistra světa o rok později na domácí vltavské trati. V roce 2017 získal ještě v Pau zlato v kayakcrossu. „Je zajímavé prožívat vyhlášení konce kariéry, ale je to úleva pro hlavu i pro tělo,“ pokračoval pražský rodák.

Olympijský hrdina Hradilek ukončil kariéru: Už nebudu slalomářem na plný úvazek

Nezastíral, že o konci už nějaký čas přemýšlel, ale to, že už nebude závodit, neznamená, že by vodní slalom zcela opustil. „Budu dál pádlovat i chodit do naší loděnice, ale nebudu kajakářem na plný úvazek. Nechci ztratit kontakt s lidmi jako je Pytlák Říha (trenér Miloslav Říha-pozn.red.), s kterým jsem v roce 1996 jako devítiletý začínal jezdit. Je to unikátní vztah, bylo to hodně o kamarádství. Zůstávám ve svazku s divokou vodou, ale přišel čas změnit život,“ pokyvoval hlavou.

Hradilek se připravoval na letošní sezonu naplno a loučit se chtěl na červnovém SP v Praze jako závodník. Jenže před dvěma týdny ho dostihla slabost v levé ruce. „Nešlo o bolest, ale začalo se to zhoršovat. Ruka mi nefungovala. Spolu s krční páteří a zánětem došlo k narušení nervu, a to moje rozhodnutí uspíšilo. Nic mě nebolí, ale ruka je slabá. Nemám šanci jezdit s lidmi v plné síle,“ vysvětlil.

Chce vrátit čas rodině

V reprezentaci závodil poprvé v roce 2007. Před Londýnem startoval i na olympiádě v Pekingu 2008. Poslední reprezentační účast zaznamenal v roce 2021, kdy skončil na ME čtvrtý na kajaku i v kaykacrossu. Před tím i potom měl potíže se v nabité kajakářské konkurenci dostat do trojčlenné nominace na šampionáty a světové poháry.

Nebojím se ničeho. Damoklův meč nade mnou nevisí, říká Vavřinec Hradilek

Často odpovídá na otázku, co bude dělat po slalomářské kariéře. „Zcela konkrétní plány zatím nemám,“ přiznal, ale nevylučuje, že se bude věnovat herectví. Má za sebou hlavní roli ve filmu Tenkrát v ráji, menší úlohu ztvárnil v díle Zátopek. Úspěšné účinkoval v taneční soutěži StarDance a nyní se objevuje v televizním seriálu Jedna rodina.

„Herectví mě baví. Smlouvu mám zatím do konce roku, ale není to práce, jaké bych se chtěl primárně věnovat. Šoubyznysu se však nebráním. Uvidím, co bude,“ vyprávěl. Jedno však ví určitě. „Chci vrátit čas rodině,“ prohlásil otec dvou dcer.

Na pozici trenéra nemyslí

K jeho plánům patří sjíždění řek. Chtěl by se podívat do Himálaje, Jižní Ameriky nebo do Grónska. „To je vlast kajaku, tedy disciplíny, ve které jsem závodil. Zemi zasáhlo globální oteplování, třeba bych o Grónsku mohl s pomocí partnerů natočit dokument,“ naznačil.

Také má jasno, co by dělat nechtěl. „Chci být poblíž vodního slalomu ještě dlouhý čas, a tak si ho nechci spojit s trenérstvím. To však nevylučuje, že pokud mi to čas dovolí, rád v loděnici s čímkoli pomohu,“ dodal.

Vávro, hodně štěstí na cestě bez slalomových branek.