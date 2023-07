Mistrovský titul ve vodním slalomu a tři stříbrné medaile slaví na evropském šampionátu v Bratislavě mladí Češi. O nejcennější kov se v napínavém finále kajakářek do 23 let postarala senzačním výkonem Lucie Nesnídalová, kterou na stupních vítězů doplnila stříbrná Antonie Galušková. Stříbro mezi kajakáři vybojoval Jakub Krejčí, titul vicemistryně Evropy si odváží i juniorka Olga Samková.

Lucie Nesnídalová s medailí | Foto: Se svolením - Český svaz kanoistů

Krejčí po dojezdu držel první příčku a musel čekat na výsledky pěti zbývajících kajakářů. Rodáka z Českých Budějovic nakonec sesadil až Španěl Miquel Trave. „Stříbrná je krásná, zlatá je vždycky lepší. Závodíme, abychom vyhrávali. Ale jsem hrozně rád, že jsem se dokázal na stupních v kategorii do 23 let umístit potřetí za sebou a z výsledku mám radost,“ uvedl loňský mistr Evropy.

Hned dvojnásobná radost vládla v kategorii kajakářek. Jako pátá se na trať vydala Antonie Galušková, v cíli jí svítila jednička a toto místo neopustila až do jízdy vítězky semifinále a reprezentační kolegyně Nesnídalová.

Vítězce bylo do breku

„Už když jela Lucka, tak jsem věděla, že bude hrát česká hymna,“ radovala se Galušková. „Moc jí to přeju, tady v Bratislavě se jí daří. Mám strašnou radost. Mně se letos nedařily čisté jízdy, ale dneska jsem předvedla hned dvě, což je neuvěřitelné,“ líčila šťastná vicemistryně.

„Když jsem v cíli viděla, že jsem vyhrála, byl to neskutečný pocit. Bylo mi fakt do breku,“ přiznala Nesnídalová. „Musím říct, že mě tu provázely dechové problémy, ale to je dlouhodobá záležitost, a teplo, které tu bylo, tomu úplně nepomohlo. S trenérem jsme zvolili taktiku, že jsem měla víc volna, a tím pádem si myslím, že jsem na závody byla perfektně odpočinutá a připravená,“ dodala kajakářka.