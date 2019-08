Povedlo se jí to díky druhému místu v rozjížďce za favorizovanými Němci. „Předvedli jsme takovou nervózní jízdu, jak to obvykle při prvních vystoupeních na šampionátech bývá,“ chopil se role mluvčího nejzkušenější člen české sestavy Daniel Havel.

Nebylo to však kvůli nové kratší lodi, na které kvarteto z Dukly jezdí od začátku června. „To ne, už jsme na ní hodně trénovali i závodili,“ mínil. „Bylo to trochu neuhlazený, maličko jsme se klinkali, zvlášť v závěru, kdy už je člověk tuhej a koordinace těžší. Jinak tam ale nic špatného nebylo.“



Čtveřice musela řešit dlouhé čekání na podvečerní start. „Já si dal ráno snídani a pak ještě usnul,“ prozradil Havel. „Pak jsme zašli na oběd, usnuli a potom už šli na závodiště,“ smál se Špicar. „Kolem jedné jsem začal být hodně nervózní, ale jakmile jsme odstartovali, spadlo to ze mě,“ doplnil Nepraš.

Sobotní boj o postup do finále ale nebude pro Čechy vůbec snadný. Jednak budou na start opět čekat celý den. Kromě toho je ale čeká nadmíru tvrdá lopota. Podle rozjížděk byli zařazeni do třetího semifinále, kde se mimo jiné utkají se Srby, Slováky a hlavně domácími Maďary. Dá se tak očekávat nebývale bouřlivá atmosféra.



Do boje o medaile postupují v K4 první tři posádky. Za určitých okolností by závodníkům v modrých dresech mohlo k postupu do Tokia stačit i čelní umístění ve finále B. „Je to pětistovka a rozhodují maličkosti,“ krčil rameny Špicar. „Na přemýšlení máme den a půl. Nervozitě se určitě nevyhneme,“ dodal Havel.