Rok co rok býval kalendář ozdobou Dukly. Kdysi dávno se na slavné momentky nechali zvěčnit Barbora Špotáková, Roman Šebrle a další hvězdy. Teď je však kolem kalendáře poprask. Kdo ho získal, může mluvit o velkém štěstí. Důvod? Většina skončila v plamenech. Úmyslně. Zasáhla nejvyšší místa.

Kalendář Dukly vzbudil tentokrát poprask. | Foto: Facebook FilipFOTOGRAF

V posledních dvou dekádách patřily kalendáře Armádního sportovního centra k výkladní skříni Dukly. Zvlášť když olympijské vítěze a mistry světa či starého kontinentu několikrát za sebou zvěčnil uznávaný fotograf Jan Saudek.

Letos však došlo k bizarní situaci. Několik rozdaných exemplářů na předvánočních akcích Dukly způsobilo v armádních kruzích rozpaky až rozhořčení, načež musel být zbytek výtisků spálen. Za vše může znak, který mají sportovci na svých rukou.

Symbol ve své době (60. a 70. letech dvacátého století) představoval vymezení se proti válečnému běsnění. Hlavně proti americkému tažení ve Vietnamu, což se hlasitě deklarovalo i v socialistickém Československu. Zároveň mělo znak - muří nohu v kruhu - ve štítě i „Květinové hnutí“ hippies, a to u vojenské vrchnosti podle všeho narazilo.

Dukla nechtěla nikoho urazit

Ředitel Dukly Pavel Benc měl nadřízeným co vysvětlovat. Argumentoval tím, že Dukla nechtěla nikoho urazit. „Původně to bylo myšleno jako poděkování armádě, že můžeme sportovat v míru. Až pozdě jsme si uvědomili, že v dnešní vypjaté době to vůči armádě nebylo fér, a nakonec se to obrátilo proti nám, protože jsme si neuvědomili, že vojáci, kteří bojují v poli, to vnímají jinak než sportovci,“ uvedl na webu novinky.cz.

Protiatomový znak na svalnatých pažích dukláků, kteří jsou vesměs zaměstnanci armády, prý vzbudil mezi vojáky pohoršení. „Generála Řehku upozornili na kalendář jeho podřízení, že je v rozporu s principy armády. Podle náčelníka generálního štábu není vhodné používat symboliku skupin, které nejen odmítají válku, ale jsou i proti vojákům a jejich poslání chránit ostatní,“ sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Autorem kalendáře je Filip Komorous. „Český stát dlouhodobě neplní závazek dvě procenta HDP na obranu své země, ale čeští generálové místo toho mají čas řešit, zda nechat spálit kalendář sportovců a peskovat ředitele sportovního centra Dukla,“ citoval očividně znechuceného fotografa web idnes.cz.

Z plamenů šlehajících z potištěného papíru nemá Komorous dobrý pocit a celou situaci považuje za absurdní. „Kalendář neměl za cíl vojáky zdiskreditovat, ale poukázat na propojení sportu a míru. Když se v rádoby demokratické zemi pálí knížky nebo kalendáře kvůli symbolu míru, tak je to hysterie, propaganda, omyl, chyba, nesoudnost, vlastní gól, nebo co?“ ptal se.