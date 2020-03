On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

"COC (Kanadský olympijský výbor) a CPC (Kanadský paralympijský výbor) naléhavě vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily hry o jeden rok," uvedly kanadské výbory ve svém prohlášení.

Mezinárodní olympijský výbor o víkendu poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale podle něj ve hře není.

Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu. V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy.

Japonský premiér připustil možné odložení olympiády



Japonský premiér Šinzó Abe dnes poprvé prohlásil, že odložení letní olympiády v Tokiu může být variantou, jestliže nebude možné uspořádat hry v "úplné formě". I Mezinárodní olympijský výbor (MOV) o víkendu přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.



Podle japonského premiéra je postoj MOV v souladu s jejich názorem, že tokijské hry by se měly uskutečnit "v úplné formě". "A jestliže by to bylo obtížné, nebudeme mít jinou možnost než zvážit odložení her," řekl Abe v japonském parlamentu s tím, že zdraví atletů je nejdůležitější. Stejně jako Mezinárodní olympijský výbor nicméně zdůraznil, že úplné zrušení her ve hře není.



K rozhodnutí o případném odložení her by podle Abeho mělo dojít co nejdříve. Konečné slovo je ale na Mezinárodním olympijském výboru, dodal japonský premiér. Svůj názor na celou věc Abe v neděli večer sdělil předsedovi organizačního výboru her Joširovi Morimu. Ten poté o situaci diskutoval s prezidentem MOV Thomasem Bachem.



Ministryně pro olympijské hry Seiko Hašimotová ocenila, že Mezinárodní olympijský výbor neuvažuje o zrušení tokijských her. Přípravy na olympiádu budou i nadále pokračovat podle plánu. Vláda ale podpoří jakékoli rozhodnutí, které výbor přijme, dodala ministryně.