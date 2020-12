Abyste to pochopili: 29letý hráč, jenž hájí dres Karlových Varů, pochází z Kanady. Řada českých zvyků ho překvapila. S některými má problém, jiné už bere za své vlastní.

Zkušený blokař je mimo svou domovinu už pět let. „Letos to bude můj třetí rok v České republice, který zde strávím během vánočních svátků,“ prozrazuje sympatický Kanaďan.

S úsměvem říká, že je to rok od roku lepší. „Protože mám po svém boku snoubenku Dorelle, a to mi dává každý den obrovský pocit rodinného zázemí, natož o prázdninách.“

Chybí mu osvětlení na domech

Po přesunu do Česka se 203 centimetry vysoký volejbalista musel srovnávat především s českými tradicemi. „Rozdíl byl trochu šokující,“ přiznává. „Především, když jsem viděl poprvé, že se lidé převlékají 5. prosince jako čerti a andělé. Samozřejmě se mi to zpočátku zdálo velmi podivné, ale poté, co jsem pochopil příběhy a kulturu, jsem začal tuto tradici přijímat,“ podotýká s úsměvem.

Vánoce v srdci Evropy a ty u jezera Ontario se ale prý tolik neliší. „Myslím si, že Česká republika sdílí s Kanadou mnoho podobných tradic, jako jsou vánoční stromek a dárky, cukroví a horké nápoje, vánoční trhy,“ podotýká.

Snad jen jedna záležitost jej tady trápí. „Světla. Ta mi tu chybí snad nejvíc. Mnoho měst v Evropě odvádí skvělou práci a své městské náměstí barví krásným světlem, avšak v Kanadě si téměř každý rozsvítí vánoční světla na své domy. Celé čtvrti jsou pokryty světly. V mém rodném městě se obvykle konají soutěže o nejlepší dům a prohlídky nejzářivějších čtvrtí. A skoro jsem zapomněl, že tam musí být sníh. Snad budou také Karlovy Vary do Vánoc zasněžené,“ přeje si bílou pokrývku v lázeňském městě.

V Kanadě pak nesmí o vánočních svátcích chybět tradiční punčocha na krbu, kterou posléze naplňuje Santa Claus sladkostmi. „To je má oblíbená část Vánoc, akorát s jednou malou změnou. Vyrostl jsem v domě bez krbu, takže jsem si místo toho pověsil punčochu na konec postele. Pro mě to bylo první znamení, že přišel Santa a nastaly ty pravé Vánoce, když jsem ráno zjistil, že punčocha je plná sladkostí,“ culí se při vzpomínkách Wilson.

„Mnoho lidí to možná neví, ale vyrostl jsem v domácnosti sedmi lidí. Mám tři nevlastní bratry a jednu nevlastní sestru a všichni jsou nejméně o sedm let mladší než já. Většina vánočních dnů byla tedy plná hlasitého křiku, létajícího balicího papíru a nekonečné montáže různých hraček pro mé sourozence,“ vrací se do vánoční atmosféry svých dětských let.

„Nyní, když jsme dospěli, je to typičtější záležitost, kdy se sejde celá rodina u jednoho stolu, který se prohýbá dobrým jídlem,“ naráží na nezapomenutelné zážitky, které se mu vždy při vánočních svátcích vracejí.

Mimochodem, když je řeč o jídle právě štědrovečerní tabule mu tady dělá snad největší problém. „Tradice kapra a bramborového salátu je zdaleka nejobtížnější věc, na kterou si zvykám,“ upozorňuje. „Pro mou rodinu byl středobodem vánoční tabule krocan s nádivkou, ale protože jsem v České republice, vyměnil jsem krocana za kachnu,“ přibližuje změnu při štědrovečerní večeři.

Wilson se pak aktivně zapojuje i pečení vánočních dobrot. „Zjistil jsem, že andělský dort je tady docela běžný, a byl jedním z mých oblíbených,“ říká Wilson. Na české cukroví si však ještě za tři roky, které působí v extralize, netroufl. „Nezkoušel jsem žádné české tradiční cukroví, ale peču věci, které mi připomínají domov. Skořicové šneky s tvarohovou polevou,“ připomíná cukrářské dovednosti.

Ozdoby si koupil i na trzích v Praze

Aktivně se pak zapojuje i do zdobení stromku. „Vánoční stromek zdobíme společně s přítelkyní. Oblíbené ozdoby jsou ty, které jsme si přivezli z Kanady, zbytek jsme nakoupili na pražských vánočních trzích,“ poukazuje.

Ale ani zpívání vánočních koled mu není cizí. „Byl jsem členem komorního kostelního sboru. Čtyři roky jsem s ním cestoval po Kanadě, zpíval jsem na různých pěveckých soutěžích a vánočních koncertech,“ prozrazuje.

A jak se připravuje na vánoční svátky, které podruhé zažije v Karlových Varech?

„Štědrý den trávím jako většina. V posteli pod přikrývkou s teplým nápojem a jídlem poblíž. Rozhodli jsme se, že si uděláme filmový maraton. Těším se na sledování Sám doma, animované pohádky Rudolf, sob s červeným nosem a nesporně nejlepšího vánočního filmu všech dob, Smrtonosné pasti,“ přibližuje vánoční program v jeho podání.

Při jeho povídání vás asi napadne, že sportovec se může cítit doma kdekoliv. „Vánoce jsou svátky, kdy si člověk najde čas na odpočinek. Klid, který si užíváme ve společnosti rodiny a nejbližších. A třeba já mám možnost přemýšlet o dosavadním působení a co přinese zítřek,“ dodává Wilson.