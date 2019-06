„Bojovat o umístění mezi nejlepší čtyřkou před domácím publikem bude něco úžasného. Moc se na to těším,“ prohlásil Marek Malý, který včerejší zápas s Kubou rozhodl.

Stáli proti nim úřadující šampioni z Nového Zélandu, kteří je zastrašovali bojovným tancem Haka. Čelili šikovným Japoncům, útočným Argentincům, střetli se s neuvěřitelně házejícím botswanským nadhazovačem. Dnes však na české softbalisty ve Svoboda parku v pražských Bohnicích čeká nejtěžší výzva. Kanaďané jsou totiž na mistrovství světa suverénní. Jejich hráči vynikají zejména v útoku, zařídili 44 bodů a ze všech týmů odpálili nejvíce homerunů.

Vidět je zejména Steve Mullaley, který předvedl 4 odpaly za plot. To čeští hráči zaznamenali v základní skupině 34 úspěšných odpalů, z toho tři za plot, celkem zařídili 16 bodů. „Víme, že Kanaďané jsou nejsilnější zejména na pálce. Proto pro nás bude klíčová obrana. Naopak tam soupeř není zase tak moc dobrý, takže bude velice důležité se dostávat na mety a pálit,“ tvrdil Malý, hrdina včerejšího utkání s Kubou.

Čeští softbalisté se v průběhu šampionátu v útoku spíše trápili, výjimkou bylo čtvrteční utkání, kde předvedli osm úspěšných odpalů. Před rozhodujícím zápasem se tým připravoval hodně po mentální stránce, trenér Tomáš Kusý měl s hráči také pár osobních pohovorů. A pomohlo to. „Povedlo se také velmi dobře jejich nadhazovače vyskautovat, dobře jsme četli jejich nadhozy. Měli jsme větší chuť, každý si věřil, konečně se to sešlo,“ popisoval Malý, chomutovský vnější polař, který je zároveň nejlepším pálkařem českého týmu.

Podstatnou úlohu budou mít také čeští nadhazovači, na turnaji se daří zejména Michalu Holobrádkovi. Ve statistice striketoutů je se 38 třetím nejlepším nadhazovačem šampionátu. „Bude to jeden z nejtěžších zápasů, co nás potká. Pokud předvedeme to nejlepší, co umíme, tak můžeme s nimi hrát vyrovnaně,“ tvrdil Holobrádek. Duel proti Kanadě začne dnes večer od 19:30 ve Svoboda parku v pražských Bohnicích.