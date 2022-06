Čemu vděčíte za skvostnou formu?

Vychází to z práce, kterou za roky v kanoistice odvádím. Daří se mi proto, že k ní přistupuju poctivě, a snažím se makat naplno. Kvalitní tréninky se projeví a výsledky musí přijít.

Domácí vítězství. Kanoista Martin Fuksa triumfoval na pětistovce v Račicích

Máte za sebou vydařenou přípravu, netrápí vás žádné neduhy. Takže pohoda?

Všechno dlouho vycházelo. Jenže začátkem května jsem před nominačním závodem onemocněl. Raději jsem ho vynechal, ale když za dva týdny přišel svěťák v Račicích, měl jsem do závodů velkou chuť.

Hned na úvod jste dvakrát porazil olympijského vítěze z Tokia Isaquiase Queiroze dos Santose. Jak cenné to byly výhry?

Jsem rád, že jsem nad Brazilcem vyhrál. (usmívá se) Pro diváky to musela být zajímavá podívaná. Hnali mě dopředu a jejich podpora byla znát. Do Poznaně už Queiroz nepřijel.

Jak nyní vypadá konkurence, chyběl na SP někdo z olympiády, kde jste loni dojel pátý?

V Račicích startovali nejlepší kanoisté, tedy všichni, co závodili v Tokiu. To se opakovalo i v Poznani s výjimkou Brazilce a Moldavce Tarnovského.

Mladší bratr Petr se letos poprvé utkává se světovou špičkou. Co říkáte tomu, že v Račicích byl kvůli lehčí lodi diskvalifikovaný, ale v Polsku už s vámi bojoval ve finále?

Je škoda, že mu finále pětistovky nevyšlo už na domácím kanálu. Výsledek by asi byl podobný jako v Poznani, kde byl šestý. Tam mu ale jen o kousek utekl postup mezi elitu na kilometru. Na začátek je to pro Petra super.

Každý sólo. Bratři Fuksové letos do deblkanoe neusednou

Jak bude pokračovat výborně rozjetá sezona?

Teď ubereme. Čeká nás odpočinek a chvíli bude klid. V nejbližších dnech se na vodě budeme jen tak projíždět, máme tam i kolo. V další fázi se přesuneme na vysokohorské soustředění do Livigna. Chci se tam proběhnout na kolečkových lyžích. Pak se vrátíme ke kanoistickému tréninku. Počítám se startem na mistrovství republiky, ale hlavně budeme ladit před srpnovými vrcholy sezony.

Nejdřív se v Kanadě koná MS a záhy i ME v Mnichově. Bude mít jedna z akcí prioritu?

Tím, že je svět dřív, nebudu taktizovat. Ale ani nechci, aby to vypadalo, že na Evropu pak jen něco zbyde. Budu se soustředit na oba šampionáty. Chci na nich posbírat co nejvíc medailí. Ve hře jsou čtyři, a tak udělám maximum, aby se to povedlo. (usmívá se)