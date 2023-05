Rychlostní kanoisté mají za sebou třídenní nominační závody, kdy v hlavních rolích účinkovali závodníci Dukly Praha. Na kanálu v Račicích je minulý potrápil vítr, déšť a chladné počasí. Na trati 500 a 1000 metrů triumfoval kajakář Josef Dostál. Na stejných distancích vládl kanoista Martin Fuksa. Olympijský deblkajak na 500 metrů nabídl těsný souboj mezi nově složenou dvojicí Josef Dostál, Jakub Zavřel a čtvrtou nejrychlejší posádkou z loňského mistrovství světa, Jakubem Špicarem a Danielem Havlem.

Josef Dostál | Foto: CPA

Dostál se představil ve třech disciplínách s novým pádlem. „Ukázalo se, že to není průšvih, takže v tom budu pokračovat,“ hlásil s úsměvem.

„Šlo o to, abych měl těžší vodu, což se v tom větru ukázalo ne jako chyba, ale bylo to dost na pováženou. Nakonec jsem to zvládl a vyhrál s náskokem přes dvě vteřiny, což není málo. Škoda, že podmínky nebyly regulérnější, protože by mi to ukázalo, jestli ta změna má smysl,“ říkal po pětistovce, na níž získal minulý rok titul mistra světa.

„Povedly se mi všechny disciplíny. S výkonem jsem spokojený,” říkal v dobré náladě víc než dvoumetrový obr. Poslední den nominačních závodů ovládl i závod na 1000 metrů před bývalým parťákem z deblu Radkem Šloufem, s nímž získal olympijský bronz v Tokiu.

Čerstvý otec Šlouf bral na kilometrové trati druhé místo a druhý byl i na sprinterské třístovce. „Narození dcery mi hodně pomohlo, protože si kanoistiku teď užívám a neřeším každý svůj prd,” culil se Šlouf.

Mezi kanoisty zvítězil na pětistovce Martin Fuksa o necelé čtyři vteřiny před mladším bratrem Petrem a Jiřím Minaříkem, které dělilo v cíli pouhých sedm setin sekundy. Petr po úspěšném kopnutí lodi do cíle ovšem skončil ve studené vodě, čímž prověřil záchranáře. Stejné pořadí bylo mezi sourozenci i na dvojnásobné trati.

„Vyhrál jsem první závod sezony, a to je nejdůležitější, takže akci hodnotím na výbornou. Taky jsem si udělal svůj ‚osobní rekord‘, kdy jsem jel pětistovku nad dvě minuty. To jsem zažil naposledy někdy v žácích nebo dorostu, takže jsem se vrátil do takových dětských časů,“ usmíval se Martin Fuksa. „Doufám, že od teď to bude už jenom lepší a budu rychlejší a rychlejší. Jsem rád, že jsem vyhrál a že byl brácha druhý.“

V deblu spolu bratři naposledy závodili na OH v Tokiu, tentokrát ale nastoupili v obrácené sestavě. „Poprvé jsme jeli ve složení, kdy jsem byl vepředu a Péťa vzadu. Zjistili jsme, že to asi úplně není ono, ale chybami se člověk učí. Jsem rád, že jsme si to zkusili. Teď se asi vrátíme do stejné pozice, jako v Tokiu. Budeme se snažit, abychom to zlepšili, ale nedáváme hlavu dolů. Věřím, že to bude zase dobré,“ přemítal starší ze sourozenců.

V květnu čekají reprezentanty dva podniky Světového poháru - v Szegedu (11. až 14.) a Poznani (26. až 28.).