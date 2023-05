Ruští a běloruští kanoisté, kteří nepodporují invazi na Ukrajinu, se budou moci jako neutrální sportovci vrátit do mezinárodních soutěží. Na červnový Světový pohár do Troji ovšem nedorazí.

Ruští kanoisté se do Troji nedostanou | Foto: Iva Roháčková

Bělorusové a Rusové byli z mezinárodních soutěží vyloučeni po loňské invazi na Ukrajinu. Nedávno však Mezinárodní olympijský výbor kvůli letním hrám v Paříži 2024 doporučil jejich návrat. Teď jejich členění zpátky oznámila Mezinárodní kanoistická federace (ICF).

Před kanoistikou návrat Rusů a Bělorusů schválily další olympijské sporty jako stolní tenis, šerm, taekwondo a naposledy judo, na což Ukrajina reagovala vyhlášením bojkotu květnového mistrovství světa. Pro návrat je i moderní pětiboj, přetože ruští a bělrouští sportovci mají přímou vazvu na armádu.

Přísný schvalovací proces

ICF zdůraznila, že znovuzapojení do soutěží se týká výhradně ruských a běloruských sportovců. Funkcionáři obou zemí budou i nadále mít zákaz působení v jakýchkoliv pozicích ve federaci i na jejích akcích. „ICF uznává sjednocující roli sportu. Stejně jako to, že každý by měl mít přístup k mezinárodním sportovním akcím bez ohledu na původ, víru nebo sexuální orientaci,“ uvedla ICF v prohlášení na své webu.

Všechny žádosti o start budou muset projít přísným schvalovacím procesem. „Všechny žádosti bude přezkoumávat nezávislá komise, která také upřesní podmínky, za jakých se Rusové a Bělorusové budou moci do soutěží vrátit. Až potom určíme datum jejich návratu,“ zdůraznilo vedení světové kanoistiky.

Kdy se budou moci ruští a běloruští kanoisté zapojit do závodů, zatím ICF neupřesnila. Jisté je, že na červnový Světový pohár do Troji nedorazí. „Postoj je v českém sportu jasný, podporujeme sankce uvalené na Rusko a Bělorusko a stojíme za stanoviskem ČOV. My každopádně nepočítáme s účastí ruských a běloruských sportovců na Světovém poháru v Troji, a to i vzhledem k nastavení vízové politiky a dalších sankcí ze strany České republiky. Stejně tak víme, že se například nebudou účastnit evropského šampionátu v rámci Evropských her v Polsku,“ uvedl Stanislav Ježek, předseda Českého svazu kanoistů.