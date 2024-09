Debutantka olympijských her potvrdila, že patří mezi světovou špičku, když na čtvrtém podniku elitního závodu vybojovala zlato. „Já jsem extrémně spokojená se svým výkonem. Ta jízda byla za mě hodně povedená. Snažila jsem se zůstat klidná na každé kombinaci, což si myslím, že je tady klíčové. Tady je důležité nehnat čas, ale spíše přesně trefit to místo. Taktika mi vyšla a proto byla ta jízda tak fajn,“ popisovala Gabriela Satková.

„Musím říct, že jsem to potřebovala. Potřebovala jsem si zase věřit, což se mi dneska povedlo a jsem strašně ráda, že jsem si spravila chuť po olympiádě.“

Novopečená vítězka mluvila o tom, jak náročné bylo zkoncentrovat se, znovu nastoupit do závodního rytmu a vrátit se do kolotoče Světových pohárů. „Myslela jsem, že to půjde snadněji, než to ve skutečnosti šlo. Ze začátku jsem se trochu trápila, jak na tréninku, tak na českých závodech. Ono to je asi přirozené protože olympijská sezona byla hodně náročná a cesta zpátky trvá déle. Tím, že si odtud odvážím zlato je skvělý “comeback” a jsem za to hrozně ráda.“

Padesátivteřinové penalizaci se ve finále Světového poháru nevyhnula singlkanoistka Tereza Kneblová, ani její reprezentační kolegyně Martina Satková. Češky se zařadily na osmé a deváté místo. Žádnému z českých kanoistů se nepodařilo probojovat do finále. „Pár setinek bylo dneska proti mně. Na druhou stranu v mé jízdě přišla ve druhé polovině velká chyba. Nečekal jsem, že něco takového může nastat, a myslím, že jsem měl trochu smůlu, když mě vypláchnul válec a to mě koplo hodně dolů,“ řekl olympionik Lukáš Rohan, který kromě singlkanoe nastoupil i v disciplíně kayakcross.

„Spodní část jsem se po chybě snažilhodně zkracovat, ale úplně mi to nevyšlo. Byla to solidní čistá jízda a těsně to nestačilo na postup. Na druhou stranu s tím, jak jsem poslední měsíc netrénoval, tak jsem předvedl super výkony. Najít motivaci po olympiádě je strašně složité, ale v těchto destinacích jsem chtěl být a nesledovat celý závod z dálky,“ dodal Lukáš Rohan, který skončil jednu příčku za pomyslnými finálovými branami.

Odpolední program patřil semifinálovým a finálovým jízdám kajakářů. První nepostupovou příčku za finálovou desítkou obsadila Kateřina Beková, která na postup ztratila pouhých 9 setin. Mezi nejrychlejšími ženami opět zazářila Gabriela Satková, která pár hodin před startem druhé kategorie ovládla závod singlkanoistek.

Čistá a rychlá jízda

Satková jela čistou a rychlou jízdu, která ji vynesla čtvrté místo. Šestou příčku obsadila AntonieGalušková. Do elitní desítky kajakářů se probojoval Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Po vyhrané kvalifikaci a třetím místě v semifinále měl Jakub Krejčí výborně nakročeno. Ve finále dokázal zajet čas, který by stačil na první příčku. Mladému kajakáři byla v jízdě bohužel připsaná padesátivteřinová penalizace na brance číslo patnáct, která ho odsunula až na sedmé místo.

„Upřímně nevím, co se tam stalo. V průběhu závodu jsem nevěděl, zda jsem branku projel, nebo ne. Neměl jsem ponětí, jak na tom jsem, neboť jsem se už soustředil na další branku, na které jsem už byl v pohodě,“ hodnotil chybný průjezd Jakub Krejčí.

„Na vodě jsem se cítil dobře a hrozně mě mrzí, že to nevyšlo. Doufal jsem, že budu bojovat o dobré celkové umístění ve Světovém poháru. Teď vím, že formu na to mám, a když nebudu dělat takové blbé chyby, tak by to mohlo vyjít.“

Stejné nepřesnosti se dopustil i Jiří Prskavec, který byl penalizován za špatný průjezd branky číslo tři, a z finále Světového poháru tak odváží devátou příčku. Jeho čistý čas by také stačil na pódiové umístění. Nepříznivé povětrnostní podmínky ustaly a závod proběhl bez větších komplikací, či změn programu.

close info Zdroj: se svolením kanoe.cz zoom_in Jiří Prskavec na Světovém poháru v italské Ivrei

Celý harmonogram čtvrtého Světového poháru ve vodním slalomu zakončí nedělní závod v disciplíně kayakcross, ve které se představí osm českých reprezentantů. V dopolední části proběhne kvalifikační time trial, odpoledne se odehrají rozjížďky, které završí velké finále.