Kanoistky ve vodním slalomu se postaraly na Evropských hrách v Krakově o další zlatý zápis pro českou výpravu. Ženy v sestavě Gabriela Satková, Tereza Fišerová, Tereza Kneblová byly nejrychlejší, i když se musely vypořádat s několika ošemetnými situacemi.

Zlatá sestava kanoistek na Evropských hrách v Krakově | Foto: Ivana Roháčková

„Ty jdou za mnou, ale to se holt stane. Trať je těžká, ale vyřešily jsme to nejlépe, jak jsme mohly,“ říkala v cíli Satková. „V cíli jsme věděly, že budeme mít medaili a že by zlato bylo třešničkou na dortu. No a ono vyšlo,“ radovala se Kneblová.

Druhá Tereza získala o den dřív stříbro s družstvem kajakářek, nyní vystoupila na nejvyšší stupínek. „Je to pěkný, vychází to, jak má,“ smála se Fišerová, která první cenný kov vybojovala s Amálií Hilgertovou a Antonií Galuškovou.

České kanoistky si připsaly jen dvě trestné sekundy za dotek Satkové na předposlední bráně. Stříbrné Britky, jež měly o jeden šťouch víc, za nimi zaostaly o necelé tři sekundy. Ve čtvrtek zazářili v Krakově moderní pětibojaři. Martin Vlach s Karolínou Křenkovou získali zlatou medaili ve smíšené štafetě.

O další cenné kovy se postaraly střelci. Puškaři Petr Nymburský, František Smetana a Jiří Přívratský vystříleli týmové třípolohové stříbro v libovolné malorážce. Bronz přidal pistolář Martin Podhráský v rychlopalbě a navrch získal jako šestý český střelec účastnické místo na OH v Paříži.