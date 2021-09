Tenhle primát ji už nikdo nesebere. Tereza Fišerová je první českou vítězkou Světového poháru ve vodním slalomu mezi kanoistkami. Skvělý triumf se tmavovlásce z Roudnice nad Labem podařilo vybojovat v neděli při finálovém závodě ve francouzském Pau.

Tereza Fišerová vybojovala na SP v Praze třetí místo. | Foto: Ivana Roháčková

Letos prožívá Tereza Fišerová skvostný rok. Mimo jiné dosáhla na stříbrnou medaili při mistrovství Evropy v italské Ivree, byla šestá na olympijských hrách v Tokiu, získala zlato na ME do 23 let ve slovinském Solkanu.