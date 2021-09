Čeští kanoisté zvládli finále, v němž závodníci hodně chybovali, jako jediní bez trestného dotyku branky. Chaloupka porazil domácího favorita Alexandera Slafkovského o 15 setin sekundy a postaral se o první medaili českého kanoisty na MS od bronzu Stanislava Ježka 2006 v Praze. Třetí skončil Němec Franz Anton.

Devatenáctiletá Satková, která jela v Bratislavě o medaile jako jediná z českých reprezentantek, předvedla stejně jako v semifinále čistou jízdu, o ještě lepší umístění ji připravilo zaváhání v posledních brankách.

Skvělý víkend Apelové

Výbornou formu v Bratislavě potvrdila Elena Apelová. Německá závodnice navzdory dvousekundové penalizaci vybojovala titul a ještě tak vylepšila svůj výkon ze soboty, kdy získala na kajaku stříbro. Druhá dnes skončila stejně jako na olympijských hrách v Tokiu Britka Mallory Franklinová.

Čerstvá vítězka Světového poháru a olympionička Tereza Fišerová další medaile k cenným kovům z MS 2017 a 2018 nepřidá. V semifinálové jízdě nasbírala čtyři trestné sekundy a udělala řadu dalších chyb, což ji srazilo se ztrátou 6,19 sekundy na třináctou příčku. Za postupem zaostala o 55 setin. "Opravdu mě mrzí, že to dneska na to finále nevyšlo, protože nakonec chybělo jen maličko a těch chyb tam bylo strašně moc. Už na to prostě nebyla síla," řekla novinářům.

Podepsala se na ní únava ze sezony, ve které získala stříbro na ME a skončila šestá na OH. Sezonu hodnotí velmi pozitivně, s výjimkou dneška byla vždy ve finále a většinou i na stupních vítězů. "Letošní sezona byla fakt skvělá, kdyby mi to někdo řekl předtím, tak to beru všema deseti. Pro mě ten celkový Světový pohár je skoro o něco vzácnější než mistrovství, i když se to tak nezdá. Skládá se ze čtyř závodů, což odpovídá výkonnosti víc než ta jedna jízda," vykládala.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Bratislavě:



Muži:

C1: 1. Chaloupka (ČR) 92,02 (0 trest. sekund), 2. Slafkovský (SR) -0,15 (2), 3. Anton (Něm.) -2,08 (2), …7. Rohan -7,13 (0), v semifinále 25. Heger (oba ČR).



Ženy:

C1: 1. Apelová (Něm.) 99,03 (2), 2. Franklinová (Brit.) -0,31 (0), 3. G. Satková -3,47 (0), …v semifinále 12. M. Satková, 13. Fišerová (všechny ČR).