„Ty pocity jsou neuvěřitelné. Já vůbec nevím, jak jsem to dokázala,“ jásala Gabriela Satková z prvního pohárového vítězství v kariéře.

„Jsem strašně šťastná, protože to promě znamená ještě víc, když jsem jela z poslední pozice a ten pocit, když jedu poslední, dojedu do cíle a mám tam první čas… To je úplně nejlepší, nepopsatelné. Strašně si toužívám,“ radovala se Satková.

Na velmi fyzicky náročné trati zvítězila o 4,40 vteřin a nechala za sebou i olympijskou vítězku Australanku Jessicu Foxovou, která dojela třetí. Druhá dojela mladičká Slovenka Zuzana Paňková.

Je na sebe hrozně pyšná

„Jízda byla celkově velice dobrá. Chybovala jsem akorát mezi bránou pátou a šestou brankou, protože jsem to tam trošku podjela. Bála jsem se, že ťuknu další tyč, ale naštěstí jsem tuhle ztrátu dohnala jinde. Jiné pasáže byly podle mě výborně provedené a jsem strašně ráda, že to celkově vyšlo,“ vykládala o jízdě, do níž díky vítězství v semifinále vyjížděla jako poslední.

„Jsem na sebe hrozně pyšná, že jsem to zvládla i s tím tlakem, protože člověk přece jen trošku slyší o jízdách ostatních, tak to není úplně příjemné, když čekají jenom na vás.“

Ve finále se představila také česká jednička Tereza Fišerová. Bohužel ale udělala několikchyb, dostala se do eskymáckého obratu a skončila desátá.

Fišerová si chce vzít ponaučení

„Nevyšlo mi to. Možná jsem do toho nastoupila zběsile, ale důležité je vzít si z toho ponaučení a příště se vrátit silnější,“ plánovala Fišerová, která si i přes nevydařené finále stále drží průběžně druhou pozici v celkovém hodnocení SP.

Ani jeden z českých kanoistů se mezi deset nejrychlejších neprobojoval. Těsně za hranicí finále skončil Vojtěch Heger.

„Moje jízda nebyla tak dobrá, a když jsem to v cíli ještě na předposlední bráně potvrdil šťouchem, tak jsem věděl, že to bude na hraně. Bohužel to nevyšlo,“ vypráví Heger.

Václav Chaloupka udělal velkou chybu už v začátku trati a i přesto skončil třináctý. Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan inkasoval padesátivteřinovou penalizaci, která ho odsunula na poslední pozici semifinále.

Letošní série SP vyvrcholí příští víkend 3. až 4. září ve španělském Seu d`Urgell.