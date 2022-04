Série o zlato začíná na západě Čech ve středu od 19.15 hodin a pokračuje v sobotu (18.15) v Unyp areně. Všechny finálové duely vysílá ČT sport.

Lvi Praha – Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:17, 25:22, 25:20), konečný stav série 3:1



Rozhodčí: Krtička, Spáčil. Počet diváků: 1300. Lvi: Smith, Todua, van Dijk, T. Kriško, Nedeljković, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Vodička, McCarthy. Trenér Pomr. Jihostroj: Sedláček, De Amo, Michálek, Mach, Schouten, Licek, libero Kryštof. Střídali: Piskáček, Stoilovič, M. Kriško, Polák. Trenér Dvořák.

Jakube, co jste dělal před 29 lety?

Těžko říct. To mi bylo něco mezi dvěma a třemi roky. V podstatě si nic nepamatuji. Asi už jsem ale začal lítat za balonem.

Tehdy naposledy byl totiž pražský klub v extraligovém finále. Co říkáte na to, že navazujete na slavnou historii?

To je pro mě překvapení a samozřejmě mě to těší. Náš tým se stále buduje. Od doby, co jsem přišel (červen 2020, pozn. red), prošel výraznou obměnou. Pořád se něco vylepšuje a věřím, že to tak bude pokračovat. Vnímám ohromný skok dopředu. A věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo.

Rozumím správně, že chcete navázat na ještě starší okamžik, třicet let starý titul Olympu?

Přesně tak, nikdo nejde do finále s tím, že chce prohrát. Všichni si budou za pár let pamatovat jen vítěze. Nic jiného teď mít v hlavách nesmíme.

Co rozhodlo závěrečné semifinále?

Naše větší nasazení i to, co nás zdobilo celou sérii. Mluvím o servisu a následné obraně. Kluci na bloku opět odvedli parádní práci. Jejich výkon zvedal sebevědomí celého týmu a nabalovali se na něj další hráči i činnosti.

Co sérii rozhodlo?

To, že jsme vyhráli v Budějovicích. Hráči Jihostroje si podle mě mysleli, že to budou mít snadné. Budeme možná kousat, ale oni s jistotou postoupí. Vlastně jsou na to historicky zvyklí. Překazili jsme jim plány, ale pokud se podívám na náš tým, tak je zkušený. Měli jsme na to, abychom postoupili a potvrdili jsme to na kurtu.

Pohled Tomáše Pomra, trenéra Lvů: „Moje hodnocení musí být více než pozitivní. Uvědomovali jsme si důležitost utkání, a přesto jsme ho znovu vyhráli 3:0. Volejbalisté Jihostroje už neměli co ztratit, tlačili nás a my jsme tlak ustáli. Děkuji hráčům, skvělým divákům i všem lidem v našem klubu. Jde pro ně o odměnu za jejich výbornou práci. Těšíme se na finále.“

Možná i díky lepší psychice. Jak velkou mentální sílu nyní cítíte z mužstva?

Obrovskou. Tým se během sezony nepatrně obměnil. V lednu přišli dva noví hráči (Kay van Dijk a Tomáš Kriško, pozn. red.), a mají na tom lví podíl. Sebevědomí cítím z každého, což je pro nahrávače mimořádně důležité.

Máte i na to uspět ve finále?

Stoprocentně. Karlovarsko se nás bude možná trochu bát. Předvádí jiný typ volejbalu než Jihostroj. Vše bude silovější. Musíme si odpočinout, dobře se připravit a znovu se opřít o naše skvělé fanoušky.

Co říkáte na jejich příliv během sezony?

Play-off je zlomové, naučili se k nám chodit. Přijdou v jakýkoli den i čas. Nějakým způsobem jsme se o to svými výkony také zasloužili. Věřím, že ve stejném počtu dorazí ještě jednou nebo dvakrát a my se jim za přízeň zase odvděčíme.

