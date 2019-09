Rodák ze Zábřehu začínal s basketbalem v jedenácti letech v nedaleké Mohelnici.

„Pavlův otec ho k nám přivezl, protože v Zábřehu neměli mládežnické týmy. Už první tréninky naznačovaly, že je to rychlostní typ,“ zavzpomínal Pavel Miketa, první mládežnický trenér Pavla Pumprly.

Současná opora reprezentace v Mohelnici strávila celkem sedm let.

„Ale už od čtrnácti roků hostoval v Olomouci, kde hrál nejprve za žáky a poté dorosteneckou ligu. Pavlovo působení v Mohelnici nám velmi pomohlo, v roce 1998 jsme s týmem do 12 let vyhráli mistrovství České republiky v Písku,“ vyzdvihl trenér úspěch mohelnického basketbalu.

Zřejmě i tohle zlato Pumprlu motivovalo k tvrdé práci.

„Už od začátku to měl v hlavě srovnané. U nás byli další dva nebo tři talentovaní hráči, ale žádný z nich nešel za svým cílem tak svědomitě, jako Pavel,“ konstatoval kouč Miketa a prozradil, že herní vlastnosti českého kapitána se vlastně od mládí nezměnily.

„Už od mala to byl vynikající obránce. Je zajímavé, že u nás mu až tolik nešla střelba, s čímž se potýká občas i nyní v reprezentaci. Vždycky to byl brejkový hráč a to mu zůstalo i na této nejvyšší úrovni.“

V osmnácti vyrazil Pumprla na první velkou štaci do Prostějova, která ovšem nedopadla dle očekávání. A to nejen kvůli zranění.

„Pan trenér Ježdík mu nedával moc šancí, pouštěl jej do hry na poslední tři nebo čtyři minuty. Nebojím se říct, že kouč Ježdík Pavla špatně odhadl,“ řekl Miketa.

Klíčový přestup do Opavy

Pro Pumprlu byl klíčový přestup do Opavy v roce 2007.

„Oceňuji přístup pana trenéra Czudka, který dal Pavlovi šanci ve druhé lize a po postupu také v nejvyšší soutěži,“ hodnotil Miketa.

Z Opavy si už Pumprlu vytáhl Nymburk, se kterým zábřežský rodák oslavil už šest českých titulů.

Současné tažení mistrovstvím světa v Číně je pro třiatřicetiletého Pumprlu jedním z největších úspěchů kariéry.

„Hřeje nás, že kapitán české reprezentace začínal v mohelnickém klubu. Pro nás je to velké vyznamenání,“ dodal hrdý kouč Pavel Miketa.